Die besten Trader in nur einem Wertpapier

In unseren Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection versammeln wir eine Reihe von extrem spannenden wikifolios unter einem Dach. Auch hier können Sie über ein klassisches Indexzertifikat mit nur einem Wertpapier ganz einfach an der Performance der von uns ausgewählten Trader eins zu eins partizipieren. Und bislang läuft das richtig gut.

Mit einer Performance von 43 Prozent seit Ende 2015 konnte das anfängliche Kapital im Schnitt um 7% pro Jahr gesteigert werden. Damit bewegen wir uns auf einem ähnlichen Niveau wie der MDAX und haben deutlich abgeschnitten als der DAX oder der Euro Stoxx 50. Mit der fulminanten Entwicklung des SDAX oder gar des Nasdaq 100 können wir nicht mithalten. Wir haben bei dem Dachwikifolio aber auch nicht nur die reine Performance im Blick. Mindestens ebenso wichtig ist das eingegangene Risiko, was sich zum Beispiel in den Zahlen zum Maximum Drawdown ablesen lässt. Der größte Rückschlag, den wir seit dem Start hier verkraften mussten, war ein Minus von 24,4%. Zum Vergleich: Beim DAX und auch beim MDAX ging es in diesem Zeitraum um bis zu 40% nach unten.