Dieser Abschlag hat nun dafür gesorgt, dass sich die Ausgangslage verschlechtert hat. Da Nordex eine wichtige Unterstützung gekreuzt hat. So notiert der Kurs aktuell so tief wie nie in den vergangenen vier Wochen. Bisher lag das Tief bei 21,06 EUR und wurde am 21,06X erreicht. Wir dürfen also gespannt sein, was die nächsten Tage bringen.

Anleger, die immer auf eine günstige Einstiesgelegenheit gewartet haben, sehen nun ihre Zeit gekommen. Denn die Aktie gibt es heute vielleicht zum letzten Mal so günstig. Nordex-Kritiker haben dagegen allen Grund zu feiern.

