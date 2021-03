Ruhe während des Sturms

In dieser Rubrik berichten wir üblicherweise über auffällige Rela­tivbewegungen, was voraussetzt, dass solche Bewegungen auch stattgefunden haben. Genau das war in dieser Berichtsperiode nicht der Fall. Die beiden größten relativen Veränderungen erga­ben sich beim TecDAX (Rang 10) sowie beim russischen RTX (Rang 7) mit einem Plus von jeweils vier Rängen. Der russische Markt dürfte vor allem von der anhaltenden Stärke des Rohöls profitiert haben, das wie geschmiert auf Rang 1 lief. Erhalten …