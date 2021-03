Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte

Inbegriff der Instantfotografie mit ihren Sofortbildkameras wurde Polaroid Anfang der 1970er-Jahre. Die damalige ­Innovation der Amerikaner lag in der sofortigen Entwicklung der Fotos sowie der Einheit von Bild und Negativ. Ihre Schnelligkeit und die einfache Bedienung erinnern an das Fotografieren mit Handys. Nicht so ­bequem und wesentlich anspruchsvoller waren dagegen Spiegelreflexkameras, wie sie z.B. von Nikon und Ricoh hergestellt wurden und heute als Digitalversion verfügbar sind. …