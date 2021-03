TrakCel stärkt Wachstum und verbesserten Marktzugang durch strategische Finanzierungsrunde

TrakCel hat das umfassendste Portfolio an Live-Bereitstellungen der Branche in eine Reihe von Therapiefeldern entwickelt, von autologen und allogenen Therapien, über personalisierte Krebsimpfungen und CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), bis hin zu Tumor- und Mark-infiltrierenden Lymphozyten-Therapien.

„Der Abschluss dieser Finanzierungsrunde bietet die einzigartige Möglichkeit, die Verbesserung und Entwicklung unseres Produkt- und Dienstleistungsportfolio voranzubringen, um die Erwartungen im sich rasch weiterentwickelnden Zell- und Gentherapiebereich sogar noch zu übertreffen”, so Ravi Nalliah, Chief Strategy Officer und Mitbegründer von TrakCel. „Darüber hinaus verbessert dieses Investment unser bereits beachtliches digitales Partner-Ökosystem. Nun verfügt TrakCel über Finanzierung und partnerschaftliche Unterstützung, um von unserer gewonnenen Markt- und Branchenerfahrung als erste Orchestrierungslösung für den Zell- und Gentherapiemarkt profitieren zu können.”

Die künftige Erweiterung und Ausrichtung seines digitalen Ökosystems mithilfe von AmerisourceBergen wird TrakCel in die Lage versetzen, seine Reichweite erheblich auszubauen. Dies wird es den beiden Unternehmen ebenfalls ermöglichen, Dienstleistungen anzubieten, die sie in Richtung Standardisierung der Bereitstellung von Zell- und Gentherapien weiter voranzubringen.

„Der Sektor neuartiger Therapien produziert bedeutende Fortschritte in der Behandlung, die das Gesundheitswesen und die Behandlung von Krankheiten mit aktuell noch eingeschränkten therapeutischen Möglichkeiten revolutionieren werden. Dabei ist wesentlich, dass die Herstellerpartner Wege für Innovationen für Patienten und Anbieter finden, um die Therapieerfahrungen zu verbessern”, so Doug Cook, EVP, President of Commercialization and Animal Health bei AmerisourceBergen. „Durch die Zusammenarbeit mit TrakCel werden wir neue Ideen freisetzen und zusätzlichen Wert für alle Therapie-Teilnehmer generieren und somit die Schaffung einer gesünderen Zukunft wahrhaft verwirklichen.”