Lufthansa Daimler-Managerin soll in den Aufsichtsrat Die Lufthansa will die Daimler-Managerin Britta Seeger in den Aufsichtsrat der Gesellschaft wählen lassen. Einen entsprechenden Wahlvorschlag werde man den Aktionären auf der Hauptversammlung unterbreiten, kündigt die Lufthansa am Mittwoch an. …