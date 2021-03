QIAGEN bringt cloudbasierte Konnektivitätslösung QIAsphere auf den Markt und erweitert damit die QIAstat-Dx-Funktionalität im Bereich der digitalen Diagnostik

QIAsphere setzt in Bezug auf syndromische Tests im Bereich der digitalen Gesundheit neue Standards und bietet den Benutzern die Möglichkeit, ihre Testroutinen per Fernzugriff einzusehen. Mit der Lösung ist die Überwachung einer quasi unbegrenzten Anzahl von Instrumenten möglich, wodurch die vollständige Kontrolle und Sichtbarkeit von Testroutinen über verschiedene Krankenhäuser oder dezentrale Labore hinweg gewährleistet wird. Durch eine kontinuierliche Verbindung mit dem Service von QIAGEN können Systemausfallzeiten reduziert und patientennahe syndromische Tests schnell und mit hoher Genauigkeit durchgeführt werden. Digitale Diagnostik und Fernanalysen werden in den nächsten Jahren entscheidend zur verstärkten Bereitstellung patientennaher syndromischer Tests beitragen.

Kunden, die QIAsphere nutzen, können den Status ihrer QIAstat-Dx-Geräte und -Tests aus der Ferne überwachen und erhalten Push-Benachrichtigungen über ihre persönlichen Geräte, wie Smartphones, Desktop-PCs und Smartwatches.

Die QIAstat-Dx-Konnektivität mit QIAsphere ermöglicht es dem technischen Service von QIAGEN den Zustand der Kundeninstrumente in Echtzeit zu überwachen und schnell zu reagieren, um die Ausfallzeiten der Systeme zu minimieren.

QIAGEN vermarktet und vertreibt QIAsphere für die Plattform QIAcube Connect seit Anfang 2021 und erweitert seine Kapazitäten im Bereich der molekularen Diagnostik nun um die QIAstat-Dx-Plattform für syndromische Tests. Für die kommenden Monate ist eine Ausweitung von QIAsphere auf eine Reihe von Plattformen und Lösungen geplant.

„Die Einführung der QIAsphere-Plattform für QIAstat-Dx stellt im Bereich syndromischer Tests, vor allem aber für unsere Kunden einen Meilenstein dar. Hiermit werden wir unserem Anspruch gerecht, unseren Kunden die Arbeit zu erleichtern, indem wir ihnen ein besseres Management ihrer Test-Workflows und eine schnellere Interaktion mit uns ermöglichen“, so Jean-Pascal Viola, Senior Vice President, Leiter des Geschäftsbereichs Molekulare Diagnostik und Head of Corporate Business Development bei QIAGEN. „Die digitale Diagnostik läutet einen Paradigmenwechsel im Bereich syndromischer Tests ein. Sie ist eine Antwort auf die zunehmende Notwendigkeit, molekulare PCR-Tests auf COVID mit hoher Sensitivität patientennah und in dezentralisierten Umgebungen durchzuführen; ob in Intensivstationen, Notaufnahmen oder dezentralen Laboren.“