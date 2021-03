Wellmarker Bio erhält Zulassung für klinische Phase-I-Studie von der Australian Therapeutic Goods Administration

SEOUL, Südkorea, 4. März 2021 /PRNewswire/ -- Wellmarker Bio (www.wmbio.co) gab bekannt, dass das Unternehmen am 23. Februar 2021 von der australischen Therapeutic Goods Administration (TGA) die Genehmigung für eine klinische Phase-I-Studie mit WM-S1-030, einem zielgerichteten Krebsmedikament zur Behandlung von Darmkrebs und Krebs in fortgeschrittenem Stadium, erhalten hat.

Im Rahmen der Zulassung wird Wellmarker Bio versuchen, insgesamt 100 Patienten mit Krebs in fortgeschrittenem Stadium in mehreren Zentren, einschließlich Standorten in Australien wie dem Linear Clinical Center und dem Monash Hospital, zu rekrutieren, um klinische Studien in zwei Stufen durchzuführen: Phase Ia (Dosiseskalation) und Phase Ib (Dosisexpansion). „Wir planen, die Sicherheit des Medikaments in verschiedenen Dosierungen in Phase Ia zu untersuchen. In Phase Ib werden wir Studien zur Indikationserweiterung, zur Kombinationstherapie mit Chemotherapie oder anderen zielgerichteten Medikamenten oder Krebsimmuntherapien und zur Validierung unseres prädiktiven Biomarkers durchführen", sagte Dong-Hoon Jin, der CEO von WMBIO.