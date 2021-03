Biden macht Verteidigung der Demokratie weltweit zur Priorität

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat die Verteidigung der Demokratie weltweit zu einem zentralen Bestandteil seiner Nationalen Sicherheitsstrategie erklärt. "Der Autoritarismus ist weltweit auf dem Vormarsch", hieß es in der am Mittwoch (Ortszeit) vom Weißen Haus veröffentlichten "Vorläufigen Strategischen Leitlinie für die Nationale Sicherheit" des Präsidenten. "Wir werden mit unseren Verbündeten und Partnern zusammenstehen, um neue Bedrohungen zu bekämpfen, die auf unsere Demokratien abzielen." In dem Konzept wurden als Beispiele unter anderem grenzüberschreitende Aggressionen, Cyberangriffe und Desinformation genannt.

"Wir müssen uns auch mit der Realität auseinandersetzen, dass sich die Machtverteilung in der Welt verändert und neue Bedrohungen entstehen", hieß es in dem 24-seitigen Papier weiter. "Vor allem China ist schnell selbstbewusster geworden. Es ist der einzige Konkurrent, der potenziell in der Lage ist, seine wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologische Macht zu kombinieren, um eine nachhaltige Herausforderung für ein stabiles und offenes internationales System darzustellen." Russland sei weiterhin entschlossen, "seinen globalen Einfluss zu vergrößern und eine störende Rolle auf der Weltbühne zu spielen".