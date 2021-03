DGAP-News ENCAVIS AG steigt per Fast Entry in den MDAX auf (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 04.03.2021, 06:05 | 178 | 0 | 0 04.03.2021, 06:05 | ENCAVIS AG steigt per Fast Entry in den MDAX auf

Hamburg, 4. März 2021 - Der aktuell noch SDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) steigt per "Fast Entry" zum 22. März 2021 in den MDAX auf, den Index der 60 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland nach dem DAX, gemessen an Marktkapitalisierung und täglichem Handelsvolumen. Der Aktienmarkt honoriert somit die eindrucksvolle operative Erfolgsgeschichte der Encavis AG. Dem Übertritt der vormaligen Capital Stage AG in den Prime Standard der Deutsche Börse AG im Jahre 2013 folgte vor fast exakt sieben Jahren, am 24. März 2014, die Aufnahme in den SDAX. "Die zukünftige MDAX-Notiz ist uns Ansporn und Bestätigung zugleich, unsere Wachstumsstrategie ,>>Fast Forward 2025' voranzutreiben und subventionsfrei grünen Strom aus unseren Wind- und Solarparks über langfristige Stromabnahmeverträge (PPAs) direkt an industrielle und gewerbliche Abnehmer zu Marktpreisen zu vermarkten", unterstrich Dr. Christoph Husmann, CFO der Encavis AG, die nachhaltigen Wachstumsambitionen des Konzerns. Rasant haben sich seit 2013 Umsatz, Konzernjahresüberschuss und Börsenwert der Encavis AG entwickelt. Der Konzernumsatz 2013 von rund 57,0 Millionen Euro hat sich mehr als verfünffacht und stieg bis 2020 kontinuierlich auf 292,3 Millionen Euro. Der Konzernjahresüberschuss stieg von 14,0 Millionen Euro im Jahre 2013 auf aktuell 68,1 Millionen Euro und hat sich ebenfalls nahezu verfünffacht. Der operative Cash Flow hat sich nahezu versechsfacht und stieg von 36,0 Millionen Euro (2013) auf 212,9 Millionen Euro (2020). Die Marktkapitalisierung der ehemals Capital Stage AG, heute Encavis AG hat sich im gleichen Zeitraum von rund 272 Millionen Euro (4. März 2014) auf gestern über 2,4 Milliarden Euro nahezu verneunfacht.

