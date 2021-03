DGAP-Adhoc Kardex Holding AG: Kardex zeigt sich robust in einem von der Pandemie geprägten Umfeld (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 04.03.2021, 06:30 | 108 | 0 | 0 04.03.2021, 06:30 | Kardex Holding AG: Kardex zeigt sich robust in einem von der Pandemie geprägten Umfeld ^

Zürich, 4. März 2021

Kardex zeigt sich robust in einem von der Pandemie geprägten Umfeld - Der Geschäftsbereich Life Cycle Service wird in der Pandemie seiner stabilisierenden Rolle gerecht

- Das Kardex Team beweist in der ausserordentlichen Lage eine hohe Flexibilität und seinen starken Zusammenhalt

- Sofort eingeleitete Kostensparprogramme sowie tiefere Reisekosten und variable Vergütungen beeinflussen das Ergebnis positiv - Kardex glaubt an das Wachstumspotenzial der Intralogistik und setzt deshalb die strategischen Investitionen mit unverminderter Konsequenz weiter Das Geschäftsjahr 2020 der Kardex war stark geprägt durch die globale Pandemie. Trotz erheblichen geschäftlichen Einbussen und operativen Einschränkungen erwies sich das Geschäftsmodell der Gruppe als robust. Dank den vorsichtigen Planungen der letzten Jahre, einer kurzen Reaktionszeit und dem überdurchschnittlichen Einsatz der Mitarbeitenden überstand Kardex das durch die Corona-Pandemie negativ beeinflusste Jahr gut. Mit Blick in die Zukunft wurden die strategischen Investitionen bewusst fortgesetzt, die die Marktposition der Kardex weiter festigen werden. Darüber hinaus hat Kardex ihre internen Anstrengungen im Bereich der Nachhaltigkeit, die seit langem Teil der Unternehmensphilosophie sind, in einem ersten Schritt zusammengefasst und im vorliegenden Geschäftsbericht dokumentiert. Kardex verzeichnete 2020 mit EUR 416.8 Mio. einen Auftragseingang, der 7.9% unter dem Vorjahr lag. Der erzielte Umsatz reduzierte sich stärker auf EUR 412.9 Mio. und fiel 12.4% tiefer als im Vorjahr aus. Es zeigte sich jedoch kein einheitliches Bild für die beiden Divisionen. Während sich das Neugeschäft von Kardex Remstar im ersten Halbjahr in den meisten Regionen stark abschwächte, erholte sich jenes vom Kardex Mlog nach dem schwachen Vorjahr deutlich. Das stabilisierende Life Cycle Service Geschäft hielt sich hingegen über die ganze Gruppe hinweg sehr gut. Seit dem zweiten Halbjahr erholt sich auch die Nachfrage im Neugeschäft von Kardex Remstar wieder leicht.

