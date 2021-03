---------------------------------------------------------------------------

Corporate News



NFON AG: Geschäftsentwicklung 2020 unterstreicht Zukunftspotenzial

- NFON wächst 2020 trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen wie erwartet



- Wiederkehrende Umsätze steigen signifikant um 24 %



- Mit 88 % sehr hoher Anteil wiederkehrender Umsätze am Gesamtumsatz

- Plus 75.000 installierte Nebenstellen (Seats) (+17 % yoy)

- Wichtiger Meilenstein mit einem Bestand von über 500.000 Seats erreicht

- EBITDA-Anstieg um rund 9 Mio. Euro zeigt hohes Ergebnispotenzial

- Prognose 2021 sieht Fortsetzung des Wachstumskurs vor

München, 4. März 2021 - Die NFON AG (zusammen mit den Tochtergesellschaften "NFON" oder das "Unternehmen"), der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter (Telefonanlage aus der Cloud), ist auf Basis vorläufiger Zahlen auch im Geschäftsjahr 2020 gewachsen. Dabei verzeichnete NFON nicht nur einen signifikanten Anstieg in den wiederkehrenden Umsätzen, sondern gleichzeitig auch ein deutlich positives Ergebnis. Die sehr gute Geschäftsentwicklung in einem außergewöhnlichen, durch Covid-19 geprägten Jahr 2020 unterstreicht eindrücklich, dass NFON mit seinem cloudbasierten Produktportfolio im europäischen Markt für Businesskommunikation genau richtig positioniert ist.



Auf Basis der vorläufigen Zahlen erhöhte NFON 2020 die wiederkehrenden Umsätze signifikant um 23,6 % auf 59,4 Mio. Euro (2019: 48,1 Mio. Euro). Der Gesamtumsatz stieg um 18,4 % auf 67,6 Mio. Euro (2019: 57,1 Mio. Euro). Damit erhöhte sich der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz weiter auf 87,8 % (2019: 84,1 %). Die Anzahl der beim Kunden installierten Nebenstellen (Seats) konnte um 75.080 Seats auf 524.791 ausgebaut werden, was einem Zuwachs von 16,7 % gegenüber dem Vorjahresstichtag entspricht (31. Dezember 2019: 449.711). Diese Entwicklung ist umso bemerkenswerter, als dass zum einen die allgemeinen wirtschaftlichen Unsicherheiten 2020 zu Investitionszurückhaltung bei Unternehmen geführt hatte. Zum anderen litten Märkte wie Spanien, Frankreich, Italien und Großbritannien, in denen NFON entsprechend der Strategie die Vertriebsaktivitäten vorantreiben möchte besonders unter den pandemiebedingten Lockdown-Maßnahmen. Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer (blended ARPU) erhöhte sich im Berichtszeitraum 2020 auf 9,77 Euro (2019: 9,64 Euro) und ist im Wesentlichen auf die zunehmende Home-Office-Tätigkeiten und dem dadurch erhöhten Volumen an Sprachminuten zurückzuführen. Der erhöhte blended ARPU verbunden mit den im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringeren Aufwendungen etwa für Reisen oder Marketingaktivitäten, schlugen sich deutlich positiv in der Ergebnisentwicklung nieder. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 2,3 Mio. Euro (2019: -7,0 Mio. Euro). Das bereinigte EBITDA verbesserte sich sogar auf 3,5 Mio. Euro (2019: -5,1 Mio. Euro).