Luxemburg/Koblenz, 4. März 2021 - Die Stabilus GmbH in Koblenz hat unter der Garantie der Stabilus S.A. in Luxemburg (ISIN: LU1066226637) ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 95 Millionen Euro platziert. Die Emission mit einem ursprünglich geplanten Volumen von 50 Millionen Euro war mehrfach überzeichnet, weshalb das Gesamtvolumen deutlich erhöht wurde. Das Schuldscheindarlehen besteht aus Tranchen mit Laufzeiten von fünf und sieben Jahren mit jeweils variablen Zinssätzen.



Mark Wilhelms, Finanzvorstand der Stabilus S.A., sagte: "Wir freuen uns über das erfolgreiche Debüt von Stabilus mit einem Schuldscheindarlehen am Kapitalmarkt. Die große Nachfrage, die zugleich Ausdruck des Vertrauens der Investoren in unser stabiles Geschäftsmodell ist, hat uns Spreads am unteren Ende der Vermarktungsspanne und somit attraktive Finanzierungskonditionen ermöglicht. Das Schuldscheindarlehen ist Teil unserer langfristigen Finanzierungsstrategie, die uns auch Flexibilität bei der Umsetzung unserer Wachstumspläne bietet."



Die langfristige Finanzierungsstrategie von Stabilus zielt insbesondere auf ein ausgeglichenes Fälligkeitsprofil, eine Diversifikation der Finanzierungsquellen sowie Flexibilität bei der Optimierung der Kapitalkosten. Die Emission des Schuldscheindarlehens bietet zudem Finanzierungssicherheit für die Zeit nach dem Auslaufen bestehender wesentlicher Darlehen im Jahr 2023.



Mit über 30 teilnehmenden Investoren, darunter mehrheitlich Sparkassen, stieß die Transaktion auf eine sehr hohe Nachfrage. Rund drei Viertel der Investoren stammen dabei aus Deutschland und rund ein Viertel aus verschiedenen europäischen Ländern sowie Asien.



Arrangiert wurde die Emission von der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba). Die Transaktion wurde ausschließlich über die digitale Emissionsplattform vc trade dargestellt.



