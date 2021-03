Nutzen Sie den aktuellen Rücksetzer im Li-Markt - Sie kaufen zum echten Super-Schnäppchen-Preis!

Liebe Leserinnen und Leser,

die unstillbare Nachfrage nach dem neuesten Smartphone sowie die Notwendigkeit, auf saubere Energie umzusteigen, treiben die Nachfrage nach den leichtesten Metallen weiter voran.

Lithium mit seiner hohen elektrischen Leitfähigkeit ist der Schlüssel zu vielen wiederaufladbaren Geräten wie Mobiltelefonen, Laptops und Energiespeichersystemen, ganz zu schweigen von Elektrofahrzeugen, für die der weltweite Umsatz im Jahr 2021 voraussichtlich um 70 Prozent steigen wird.

Der weltweite Lithiummarkt wird in den nächsten 35 Jahren voraussichtlich um 500% wachsen.

Laut der US-amerikanischen Beratungsfirma DCDB Group wird der Mangel an Finanzmitteln für neue Projekte und die Erweiterung bestehender Betriebe zwischen 2023 und 2025 zu einem geringeren Angebot führen.

Globale Lithiumressourcen

Die gesamten weltweit identifizierten Lithiumressourcen beliefen sich 2020 auf 86 Millionen Tonnen, was einer Steigerung von 39% gegenüber den im Jahr 2018 identifizierten Ressourcen entspricht.

Ein Überangebot an Lithium in Verbindung mit sinkenden Preisen in den letzten Jahren führte dazu, dass Bergbauunternehmen ihre Geschäftstätigkeit zurücknahmen.

Der Lithiumverbrauch, von dem 70 Prozent für Batterien verwendet werden, steigt jedoch weiter an.

Hinzu kommen pandemiebedingte logistische Hürden, die Projekte zum Stillstand bringen, sowie die sieben- bis zehnjährigen Zyklen, die für den Produktionsstart erforderlich sind, und die Sicherung der Metallversorgung ist zu einem strategischen Anliegen der Drehkreuze für die Technologieherstellung geworden.

Dies ist der Fall für China, die EU, Japan, Südkorea und die Vereinigten Staaten, die zusammen 78 Prozent des weltweiten Gesamtdollarwerts von Lithiumcarbonat, der kommerziellsten Verbindung des Metalls, importieren. (Quelle: wits.worldbank.org)

In den nächsten drei Jahren wird die globale Lithiumindustrie darauf bedacht sein, dass neue Projekte in Produktion gehen, und das Land mit den besten Möglichkeiten, dies zu erreichen, ist ohne Zweifel Argentinien.

Argentinien, Bolivien und Chile -, in denen laut Daten des US Geological Survey vom Januar 2021 58 Prozent der weltweit identifizierten Lithiumressourcen liegen.

Der Überfluss in der südamerikanischen Region ist teilweise auf die riesigen Salzwiesen oder Salares zurückzuführen, in denen das Metall durch einen Verdunstungsprozess, der durch das trockene, sonnige Klima erleichtert wird, aus Solebecken gewonnen wird.

Argentinien

19,3 Millionen Tonnen identifizierte Ressourcen

1,9 Millionen Tonnen in nachgewiesenen Reserven

6.200 Tonnen produziert

Weltweit liegt Argentinien in Bezug auf die größten nachgewiesenen Reserven an dritter Stelle, in Bezug auf die Lithiumproduktion an vierter Stelle und an erster Stelle unter den US-amerikanischen Quellen für Lithiumimporte.

Die meisten Mineralvorkommen befinden sich in den Salares der nordwestlichen Provinzen Catamarca, Jujuy und Salta.

Der argentinische Präsident Alberto Fernández , will die Produktion bis Ende 2022 von 40.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) auf 230.000 Tonnen fast zu versechsfachen , was die Exporte laut Bergbauminister Alberto Hensel von 190 Mio. USD auf 1 Mrd. USD steigern könnte.

Bolivien

21 Millionen Tonnen identifizierte Ressourcen

Der bolivianische Salar de Uyuni verfügt über die weltweit größte Lagerstätte identifizierter Lithiumressourcen. Für Investoren bleibt das Land aber ein heißes Eisen. Zudem gibt es kaum seriöse börsengelistete Lithium-Firmen.

Dies ist der Salar de Uyuni , die größte Salzwüste der Welt, die auf einer Fläche von 10.582 Kilometern gleichzeitig die Natur widerspiegelt.

Aufgrund von Einschränkungen und Verzögerungen bei dem Abbau des Metalls ist jedoch wenig über das Potenzial seiner Wirtschaftlichkeit bekannt, weshalb keine Daten über nachgewiesene Reserven vorliegen.

Die Regenzeit von Dezember bis März in der Salzwüste erschwert die technische Machbarkeit der Gewinnung und verlängert möglicherweise den Verdunstungsprozess.

Unter der neuen Regierung von Luis Arce, der im November 20 sein Amt antrat, möchte Bolivien bis 2030 rund 40 Prozent der weltweiten Lithium Bedürfnisse liefern. Wir sind gespannt, ob das Land entsprechendes umsetzen kann.

Chile

9,6 Millionen Tonnen identifizierte Ressourcen

9,2 Millionen Tonnen in nachgewiesenen Reserven

18.000 Tonnen produziert

Chile verfügt derzeit über die weltweit größten nachgewiesenen Reserven, obwohl es über die Hälfte des Ressourcenpotenzials Argentiniens oder Boliviens verfügt.

Bezogen auf den gesamten Lithiumgehalt ist es nach Australien das zweitgrößte Land, das 2017 erstmals das Andenland übertroffen hat Dank seiner günstigen Lage mit Zugang zum Pazifik und den günstigen Bedingungen der Atacama-Wüste, in der sich die erste große Lithium-Sole-Mine befindet, machen die Produktionskosten in Chile etwa ein Drittel der in Australien aus .

Die Regierung von Präsident Sebastián Piñera hat es für ausländische Unternehmen leichter gemacht in Chile zu investieren.

Um es auf den Punkt zu bringen:

Nur drei Länder in der Region fördern Lithium, während andere wie Bolivien, Mexiko und Peru Projekte zur Erforschung und Ausbeutung des Minerals entwickeln.

Quelle: U.S. Geological Survey. Copyright AS/COA Online.

In den kommenden Jahren werden nur wenige Projekte und Förderstätten neu in Produktion gehen. Wer dies schafft wird enorm profitieren – die Kurse werden durch die Decke gehen! Ein solches Top-Projekt ist definitiv das Tolillar Salar Projekt von Alpha Lithium!

Alpha Lithium (WKN: A2PNLY | Symbol: 2P62 | TSX:V:ALLI) entwickelt eines der aussichtsreichsten Lithium-Projekte, das „Tolillar Salar Projektes, weltweit, im sogenannten „Lithium-Triangle“ zwischen Argentinien, Bolivien und Chile.

Das Projekt besteht derzeit aus 10 Exploration Concessions (Minas) mit einer Gesamtfläche von 27.500 Hektar, die im Becken Salar de Tolillar in der argentinischen Provinz Salta registriert sind.

Frühere Untersuchungen haben gezeigt das Lithium - Konzentrationen bis 504 mg / l vorhanden ist.

Aber das Tolillar-Projektgebiet wurde noch nie umfassend erkundet, befindet sich jedoch in einzigartiger Lage in der Nähe einer Konzentration wichtiger Akteure, die einige der größten Lithiumproduzenten repräsentieren, die gemeinsam einen großen Prozentsatz der wachsenden globalen Nachfrage bedienen.

Da wären:

Galaxy Resources (Mkt-Cap; 830 Mio. AUD),

Livent Corporation (ex-FMC Corp., US gelistet); Mkt. Cap; ~ 2,6 Mrd. USD)

und POSCO (Mkt. Cap. 27 Mrd. USD)

Aufgrund dieser Player in direkter Nachbarschaft ist die Infrastruktur nahezu vorhanden, sie umfasst:

lokale Fachkräfte,

hochwertige Straßen,

Schienen,

Flughäfen,

LKW-Infrastrukturen,

Strom

sowie die Versorgung mit Erdgas



Die nächstgelegene Eisenbahnlinie in der Region ist eine bestehende Schmalspurbahn zwischen Salta, Argentinien und dem pazifischen Küstenhafen Antofagasta, Chile.

Eine 600-Megawatt-Stromleitung mit 375 Kilovolt (Kv) zwischen Salta und Mejillones in Chile verläuft etwa 150 km nördlich des Grundstücks. Die Leitung überträgt Berichten zufolge 110 MW von Mejillones an das argentinische Verbundsystem.

Das Projekt ist durch ein gut gepflegtes, asphaltiertes und unbefestigtes Straßennetz mit Salta, Salar de Pocitos und San Antonio de los Cobres verbunden.

RP-17, eine Schotter- und Schotterstraße, verläuft 10 km vom Projekt entfernt.

Eine Erdgasleitung (Gasoducto de la Puna) verläuft entlang der Provinzstraße RP.17 südlich von Salar de Pocitos.

Diese Pipeline befindet sich weniger als 10 km östlich vom Projektgebiet.

Umfassender Service, einschließlich Kraftstoff und medizinischer Versorgung in San Antonio de los Cobres (3 Autostunden) und Salta (6 Autostunden).

Die Aktie von Alpha Lithium steht kurz vor neuem AUSBRUCH

Besonders spannend ist für Sie die Investition in Alpha Lithium (WKN: A2PNLY | Symbol: 2P62 | TSX:V:ALLI) gerade jetzt, weil das Unternehmen eine Finanzierung abgeschlossen hat und damit über mehr 35 Millionen US-Dollar Cash verfügt!

Dem gegenüber steht eine Marktkapitalisierung von NUR 61 Millionen CAD!

Die Marktkapitalisierung ist mit 57% % Cash hinterlegt!!

Da es sich bei Alpha Lithium (WKN: A2PNLY | Symbol: 2P62 | TSX:V:ALLI) noch um eine Explorationsgesellschaft handelt, ist die Cash Position mit mehr als 35 Millionen US-Dollar fast einzigartig im gesamten Explorer Segment!

Mit ausreichenden Barmittel ausgestattet hat die Firma die Lizenz zum Gelddrucken!

Nutzen Sie den aktuellen Rücksetzer im Li-Markt - Sie kaufen zum echten Super-Schnäppchen-Preis!

Die Lage am Lithiummarkt ist absolut explosiv! Lithium-Minen können sich ihre Kunden aussuchen.

Wann hat es das je am Rohstoffmarkt gegeben?

In dieser Situation ist das Tolillar Salar -Projekt von Alpha Lithium (WKN: A2PNLY | Symbol: 2P62 | TSX:V:ALLI) ein ungeheurer explosiver Schatz!

Ein grosser Teil der Aktien liegt zudem in festen Händen.

Sichern Sie sich noch heute die wenigen frei handelbaren Aktien und profitieren Sie von einer der spektakulärsten Lithium-Storys der Welt, die an der Börse noch mit nur 40 Mio. € bewertet ist!

Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Nutzen Sie die Konsolidierungsphase für Ihren günstigen Einstieg!

Noch kaufen Sie die Aktie geradezu lächerlich günstig ins Depot!

Spekulative Grüße

aus der Hotstock Investofr Redaktion

