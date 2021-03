Bereits seit Oktober steigt die Zinskurve zehnjähriger Staatsanleihen in den USA merklich an, der Goldpreis geriet zwar schon etwas früher unter Druck, versuchte sich bis dahin allerdings um 1.862 US-Dollar zu stabilisieren. Dieses Unterfangen misslang, stattdessen rutschte das Edelmetall Ende 2020 noch einmal ab und vollzog damit eine dreiwellige Konsolidierungsbewegung. Die merklich anziehenden Zinsen gaben dem Metall den Rest und schickten es in den letzten Wochen wieder talwärts, womit nun eine fünfwellige Impulswelle vorliegt. Derartige Ereignisse haben mittelfristig bärische Auswirkungen und könnten den Goldpreis in diesem Jahr noch ein deutliches Stück weit tiefer drücken. Kurzfristig allerdings könnte sich schon bald eine mehrwöchige Erholungsbewegung durchsetzen.

Wichtiger Support naht

Eine wichtige und auf kurze Sicht potenzielle Trendwendemarke befindet sich um 1.703 US-Dollar, von diesem Niveau aus könnte es in wenigen Tagen wieder aufwärtsgehen, Ziele wären im Bereich der Dezembertiefs um 1.765 US-Dollar zu suchen, die maximale Ausdehnung dürfte jedoch nicht höher als 1.800 US-Dollar aufwärts reichen. Spätestens ab 1.862 US-Dollar sollten wieder größere Rücksetzer anstehen, als übergeordnetes Ziel nach heutiger Sachkenntnis ist das Preisniveau von 1.565 US-Dollar zu nennen. An dieser Stelle könnte ein Short-Investment beispielsweise über das Mini Future Short WKN MA4W2J zum Einsatz kommen. Eine echte Überraschung würde dagegen ein Kurssprung mindestens über 1.920 US-Dollar darstellen.