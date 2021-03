04.03.2021 – Die CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029) machte Ende letzten Jahres eher den Eindruck mehr mit seinen Personalquerelen beschäftigt zu sein, als mit dem operativen Geschäft. Dann neuer Hauptaktionär, neuer designierter und mittlerweile eingesetzter CEO und in den letzten Wochen gab es dann einiges an Bewegung – eine grössere Übernahme, wieder anlaufendes Transaktionsgeschäft, eine „unbefriedigende“ Bilanz 2020 und dann wurde eine neue Strategie kommuniziert. Aufbruchstimmung sollte entstehen.

UND WENN MAN SICH DEN AKTIENKURS ANSCHAUT IST DIESER FUNKE BISHER NOCH NICHT ÜBERGESPRUNGEN. Die Aktie – mit einem weiteren zweiprozentigen Rückschlag am Tag der Bilanzveröfffentlichung – dümpelt in vor Corona-Zeiten nie gesehenen Tiefen herum. Und heute ein Schritt zur Normalität – Leerstand verhindert, nahtloser Mieterwechsel in Amsterdam durch Corestate Tochter Hannover Leasing vermittelt. Kärrnerarbeit, notwendig und ohne „geht es nicht wieder aufwärts“.

Vermietung erreicht trotz derzeit sehr schwacher Nachfrage am Markt

Im von der Corestate Tochter verwalteten Top-Bürokomplex „Piet Hein Buildings“ in Amsterdam wurde eine zum 30. Juni freiwerdende Großfläche von knapp 15.000 m² trotz des derzeit herausfordernden Büromarkts nahtlos an Takeaway.com vermietet. Das 2013 fertiggestellte Gebäude war im Rahmen eines von Hannover Leasing strukturierten Club Deals Ende 2016 erworben worden.

Und entsprechend zufrieden Michael Kitzing, Head of Asset Management bei Hannover Leasing: „Wir haben diese prominente Immobilie im Herzen Amsterdams mit unserer langjährigen Erfahrung im aktiven Asset Management für unsere Kunden zu einem profitablen Renditeobjekt entwickelt. Nur weil wir frühzeitig begonnen haben den Markt zu sondieren und über ein wirklich schlagkräftiges Team mit bestem Marktzugang in den Benelux-Ländern verfügen, konnten wir die oftmals anfallenden Leerstandskosten vermeiden. Mit Takeaway.com haben wir zudem ein wachstumsstarkes Unternehmen als Mieter lokalisiert, das „Piet Hein Buildings“ zu seiner Hauptniederlassung entwickeln will.“

