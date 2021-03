Osteuropa – Erster Schritt aus der EU heraus?

Damit löst sich die Ungarns Regierung bewusst von den Kräften, die sie bisher als EU-Verbündete ansehen konnte. So waren es immer wieder Christdemokraten wie der von der österreichischen ÖVP gestellte Erweiterungskommissar Johannes Hahn und die Riege der CSU-Abgeordneten, die allzu genaue Untersuchungen etwa der Vergabepraxis von EU-Mitteln in Ungarn verhinderten. Der AfD-Parteichef Jörg Meuthen hat wohl Recht mit seiner Behauptung, dass „Viktor Orban und der Fidesz unserer Fraktion inhaltlich viel näher sind als der EVP“. Nur kann die AfD weder Orban noch Jaroslaw Kaczynski die Zuschüsse bieten, die die EU ihnen überweist.

Ohne diese Mittel stehen beiden Staaten aber heftige Wirtschaftskrisen ins Haus: Nachfragerückgänge von 3 bis 5% vom BIP lösen eine Rezession aus. Vor diesem Hintergrund erhalten die inzwischen deutlicher erkennbaren Bestrebungen der EU-Kommission, an den nationalen Regierungen und ihren Veto-Optionen vorbei finanzielle Sanktionen gegen Ungarn und Polen zu verhängen, zusätzliche Wucht. Wenn am langsam absehbaren Ende des Weges die Kommission, gestützt auf den EuGH, Ungarn und Polen die EU-Mittel kürzt, kommt es zum Schwur: Entweder sie bleiben in der EU, kommen ihren vertraglichen Pflichten nach und erhalten damit weitere Finanzhilfen und Zugang zum EU-Binnenmarkt oder sie müssen, eingeklemmt zwischen der EU und Russland, einen Weg finden. Als erklärte Verächter rechtsstaatlicher Verhältnisse sollten sie mit schlechteren Bedingungen der EU rechnen, als sie UK erhält.

Der Austritt der Fidesz-Abgeordneten unterstreicht: Solange Polens und Ungarns Bürger ihre rechtpopulistischen Parteien in der Regierung bestätigen, wächst das Risiko eines EU-Austritts, der ein Beben auf den Kapital- und Devisenmärkten der Osteuropäer auslösen würde.

Wir sehen daher unsere Präferenz für Tschechien auch auf dieser Ebene untermauert.



Anzeige Mit PLATOW Börse zum Depoterfolg - 4 Wochen testen, dann 30% Rabatt PLATOW Börse ist der kompetente Berater für Ihre Aktienanlage. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Aktienmarkt, ergänzt um die besten Investments aus Westeuropa und den USA.

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.