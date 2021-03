Nextleaf Solutions liefert Rapid-Emulsion an BevCanna, einem Hersteller von mit Cannabis angereicherten Getränken

Vancouver, British Columbia, 4. März 2021. Nextleaf Solutions Ltd. (CSE: OILS, OTCQB: OILFF) („Nextleaf“, „OILS“ oder das „Unternehmen“), der innovativste Cannabisverarbeiter der Welt, freut sich, die erste Bestellung von Nextleafs Rapid Emulsion Technology by OILS ("Rapid") THC und CBD für den Hersteller von Cannabis angereicherten Getränken, BevCanna Enterprises Inc. ("BevCanna"), bekannt zu geben.