Interieurskizze gibt ersten Einblick in den SKODA KUSHAQ (FOTO)

Mladá Boleslav/Pune (ots) - > Neues SKODA SUV für den indischen Markt mit

zentralem, freistehendem Infotainmentdisplay



> Erstes Modell im Rahmen der INDIA 2.0-Produktoffensive bietet markentypisch

großzügige Platzverhältnisse



> Die Premiere des neuen SKODA KUSHAQ findet am 18. März 2021 statt





Mit einer offiziellen Designskizze gewährt SKODA einen ersten Einblick in dasInterieur des neuen KUSHAQ. Den markentypisch großzügigen Innenraum prägt, wiebereits von anderen Modellen des tschechischen Automobilherstellers bekannt, eingroßes, freistehendes Infotainmentdisplay. Der SKODA KUSHAQ wird noch diesenMonat offiziell vorgestellt und ist im Rahmen der INDIA 2.0-Produktoffensive daserste von vier Modellen der Marken SKODA und Volkswagen. Die Fahrzeuge werdenlokal in Indien gefertigt und basieren auf der von SKODA AUTO speziell fürIndien angepassten MQB-A0-IN-Version des Modularen Querbaukastens aus dem Volkswagen Konzern.Zentrales Element im Innenraum des neuen SKODA KUSHAQ ist das freistehendeInfotainmentdisplay mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 10 Zoll. Deutlichzu erkennen ist auf der Interieur-Designskizze auch die darunter verlaufendeCharakterlinie, sie zitiert die symmetrischen Konturen des SKODA Grills. DieAbmessungen des KUSHAQ entsprechen denen eines Mittelklassefahrzeugs,gleichzeitig bietet das neue SUV-Modell für den indischen Markt nebengroßzügigen Platzverhältnissen auch zahlreiche Ablagemöglichkeiten und SKODAtypische Simply Clever-Details.Der SKODA KUSHAQ und die weiteren Volumenmodelle im Rahmen des Projekts INDIA2.0 basieren auf der lokal entwickelten und produzierten Plattform MQB-A0-IN.SKODA AUTO hat diese Version des Modularen Querbaukastens aus dem VolkswagenKonzern speziell für den indischen Markt angepasst und bereits für die neuen,strengeren Sicherheits- und Emissionsvorgaben in Indien ausgelegt. Dietechnische Entwicklung erfolgt dabei im Technologiezentrum von SKODA AUTO inPune, geplant ist für die neuen Fahrzeuge eine Tiefenlokalisierung von 95Prozent.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: mailto:Karel.Mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/4854331OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH