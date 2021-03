XPhyto hat sein Corporate Design überarbeitet und eine neue Website veröffentlicht

eine Wertschöpfung durch Kommerzialisierung seiner Entwicklungspipeline und gezielte Investitionen in Innovationen mit großen Auswirkungen an.

"Wir freuen uns, an einem so entscheidenden Punkt unseres Geschäftswachstums einen neuen Look zu präsentieren", sagte Hugh Rogers, CEO & Director von XPhyto. "Nachdem alle technischen Voraussetzungen erfüllt sind, stehen wir an der Schwelle zu zwei wichtigen kommerziellen Meilensteinen im Zusammenhang mit unserem schnellen Point-of-Care COVID-19 PCR-Testsystem. Mit der erwarteten ISO-Zertifizierung und der anstehenden CE-IVD-Zulassung freuen wir uns darauf, die nächste Phase unseres Geschäfts mit einem positiven, klaren und energiegeladenen neuen Erscheinungsbild zu beginnen."

Das Unternehmen wird zu gegebener Zeit weitere Informationen und Updates zur Verfügung stellen. Das Unternehmen erhebt weder ausdrücklich noch stillschweigend den Anspruch, dass sein Produkt die Fähigkeit besitzt, die COVID-19-Pandemie zu beseitigen, zu heilen oder einzudämmen. Darüber hinaus sind seine COVID-19-bezogenen Testprodukte noch nicht zugelassen und unterliegen noch den mit dem behördlichen Zulassungsprozess verbundenen Risiken.

Über XPhyto Therapeutics Corp.

XPhyto Therapeutics Corp. ist ein biowissenschaftlicher Accelerator , der sich auf Investitionen in die nächste Generation von Arzneimittelverabreichungen, Diagnostika und neue pharmazeutische Wirkstoffe konzentriert, darunter: präzise transdermale und oral auflösbare Arzneimittelformulierungen, schnelle und kostengünstige Tests für Infektionskrankheiten und Mundgesundheit, sowie die Standardisierung neuer pharmazeutischer Wirkstoffe für neurologische Anwendungen, einschließlich psychedelischer Verbindungen und Cannabinoide. Das Unternehmen verfügt über Forschungs- und Entwicklungsstandorte in Nordamerika und Europa, mit operativem Schwerpunkt in Deutschland, und konzentriert sich derzeit auf die behördliche Zulassung und Kommerzialisierung von medizinischen Produkten für die europäischen Märkte.

XPhyto Therapeutics Corp.

Hugh Rogers, CEO and Director