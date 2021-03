Arthur D. Little-Studie zeigt die Dringlichkeit für Telcos, ihr Wachstum durch neue Dienste und die Neukonfiguration von Netzwerk-Assets zu beschleunigen

Arthur D. Little (ADL) hat heute eine aktuelle Telekommunikationsstudie veröffentlicht, welche die wichtigsten Strategien zur Erschließung des Wertes von Netzwerk-Assets, zur Diversifizierung des Produktangebots und zum Erfolg in einer 5G-Welt aufzeigt. Unter dem Titel "Time to accelerate growth" und basierend auf einer globalen Umfrage unter mehr als 100 Führungskräften auf C-Level untersucht ADL, wie Telekommunikationsunternehmen die Herausforderung der steigenden Anforderungen an den Datenverkehr bewältigen können. Es gilt, sich von traditionellen Konnektivitäts- und Legacy-Diensten zu verabschieden.

Die Autoren identifizieren drei Hauptbereiche, auf die sich Telekommunikationsunternehmen in Zukunft konzentrieren sollten: