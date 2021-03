„Gehören mit unserer Infrastruktur zu den schnellsten Börsenhändlern“ – Interview mit Dr. Dieter Falke, Quant.Capital GmbH & Co. KG

Dieter Falke: Die Quant.Capital GmbH & Co. KG (QCKG) betreibt systematischen Eigenhandel mit liquiden Finanzinstrumenten. Auf der Grundlage einer aufwendig entwickelten, hochtechnischen Infrastruktur konzentrieren wir uns auf den quantitativen, sogenannten algorithmischen Börsenhandel mit liquiditätsbereitstellenden Strategien. In diesen algorithmischen Handelsaktivitäten kommen modernste IT-Infrastruktur, Research und umfassendes, adäquates Risikomanagement zusammen, um optimierte Handelsstrategien innerhalb des regulatorischen Rahmens umzusetzen.

Anleihen Finder: Was machen Sie dabei anders als Wettbewerber? Wo liegt Ihr Alleinstellungsmerkmal?

Dieter Falke: Die Frage wäre zunächst, wer sind unsere Wettbewerber? An den großen, liquiden Börsen sind ja viele Marktteilnehmer mit unterschiedlichen Aktivitäten und Zielen tätig. Private Anleger, institutionelle Anleger, Handelsgesellschaften. Es wird investiert, um an Kursbewegungen teilzunehmen, geht also Risiken ein, setzt Geschäfte im Auftrag von Kunden um und möchte umgekehrt Risiken vermeiden. Es wird diskretionär gehandelt, systematisch oder algorithmisch.



Wir haben uns auf den systematischen Handel in kürzest möglichen Zeitfenstern fokussiert – mit dem Ziel der Minimierung von Preisänderungsrisiken. Unsere Wettbewerber sind insofern die wenigen auf diese Art von Börsenhandel fokussierten Marktteilnehmer. Ich möchte einen Vergleich ziehen, etwa zu Autoherstellern. Bei deren Produkten kann man direkt sehen und konkret bemessen, was sie anders als ihre Wettbewerber machen, wo das jeweilige Alleinstellungsmerkmal liegt. Eine solche Vergleichbarkeit gibt es zu unseren Wettbewerbern, in unserem Markt, nicht. Unsere Hard- und Software-Infrastrukturen sind proprietär und so sehen es die Wettbewerber auch.