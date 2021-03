Virtuelle Roadshows der SRC! Nach Endeavour Silver kommt Bluestone Resources am 9. März 2021 um 17.00 Uhr in die virtuelle Roadshowserie. Gastautor: Swiss Resource Capital AG | 04.03.2021, 09:27 | 180 | 0 | 0 04.03.2021, 09:27 | Bluestone steigt damit in eine neue Liga zukünftiger Goldproduzenten und wird damit ein weiterer erfolgreicher Goldproduzent in der Lundin Unternehmensgruppe. Replay Video der Endeavour Silver roadshow ist online! 1 Bluestone steigt damit in eine neue Liga zukünftiger Goldproduzenten und wird damit ein weiterer erfolgreicher Goldproduzent in der Lundin Unternehmensgruppe. Replay Video der Endeavour Silver roadshow ist online! Melden Sie sich heute noch kostenlos an zur virtuellen Roadshow der Bluestone Resources! Datum: Dienstag, 9. März 2021 umd 17.00 Uhr Schweizer Zeit. Registrations Link: https://event.webinarjam.com/register/200/0vzy4akk Die Roadshow wird in English abgehalten und Fragen können aber auch auf Deutsch im Chat gestellt werden. Bluestone Resources baut nun anstatt einer Untertagemine einen Tagebau und steigert damit den NPV (Gegenwartswert) um 275% auf 907 Mio. USD. Die Kosten liegen deutlich unter 700 USD pro Unze Gold. Das Minenleben soll anfänglich bei 11 Jahren liegen. Das sind sehr gute Daten und da man zur Lundin Gruppe gehört wird die Finanzierung von rund 500 Mio. USD kein Problem darstellen. Die Aktie ist sehr günstig bewertet und wir sehen massives Potenzial für die nächsten 2 Jahre. Am Dienstag hatten wir Endeavour Silver in der virtuellen Roadshow wo auch viel zum Silbermarkt erzählt wurde! Sehen Sie das Replay hier: Wir freuen uns auf Sie bei Bluestone Resources. Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten. Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz. Ihr Jochen Staiger CEO Swiss Resource Capital AG NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1 Seite 2 ► Seite 1 von 2



