DGAP-News: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Absichtserklärung HELLA GmbH & Co. KGaA: HELLA will bis 2025 klimaneutral produzieren 04.03.2021 / 09:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Ziel soll durch weitere Energieeinsparungen sowie die Umstellung auf Ökostrom an allen HELLA Produktionsstandorten weltweit erreicht werden

- Verbleibende, nicht vermeidbare CO 2 -Emissionen sollen durch hochwertige zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen werden

- Bis spätestens 2050 will HELLA eine klimaneutrale Lieferkette sicherstellen und Kunden durchgängig mit CO 2 -neutralen Produkten beliefern

Lippstadt, 04. März 2021. Als einer der weltweit führenden Automobilzulieferer will HELLA die eigenen Anstrengungen gegen den Klimawandel weiter forcieren und ein klares Zeichen für den Klimaschutz setzen. So sollen bis 2025 alle 38 HELLA Produktionsstandorte weltweit CO 2 -neutral fertigen. Die CO 2 -Neutralstellung soll insbesondere durch weitere Energieeinsparungen sowie den Bezug von Ökostrom erreicht werden. Begleitend hierzu sollen verbleibende, unvermeidbare Emissionen durch Investitionen in hochwertige zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen werden. Darüber hinaus will HELLA bis spätestens 2050 eine durchgängig klimaneutrale Lieferkette sicherstellen und Kunden weltweit mit CO 2 -neutralen Produkten versorgen.

"Die CO 2 -Neutralstellung ist ein weiterer Meilenstein in der HELLA Nachhaltigkeitsentwicklung und eingebettet in eine umfassende Strategie", sagt Dr. Rolf Breidenbach, Vorsitzender der HELLA Geschäftsführung. So trägt das HELLA Produktportfolio bereits heute dazu bei, Mobilität emissionsärmer und nachhaltiger zu gestalten. HELLA Produkte ermöglichen beispielsweise Start-Stopp-Funktionen bei Fahrzeugen und die Rekuperation in Hybridfahrzeugen oder kontrollieren und steuern den Energiefluss in Elektrofahrzeugen. "Mehr als 90 Prozent unseres Umsatzes im Segment Automotive sind inzwischen unabhängig vom Verbrennungsmotor", führt Dr. Breidenbach weiter aus. "Mit unserer Verpflichtung zur Klimaneutralität wollen wir ein weiteres Zeichen in Sachen Klimaschutz setzen und zur Erreichung der Ziele des 2015 ratifizierten Pariser Klimaschutzabkommen der Vereinten Nationen beitragen."