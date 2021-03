Die Aktienmärkte an der Wall Street gerieten gestern unter starken Druck, vor allem der Nasdaq (nun negativ seit Jahresbeginn). Asiens Aktienmäkte ebenfalls schwach (in China der Tech-Index Chinext mit -5%)

Die Aktienmärkte an der Wall Street gerieten gestern unter starken Druck, vor allem der Nasdaq (nun negativ seit Jahresbeginn). Asiens Aktienmäkte ebenfalls schwach (in China der Tech-Index Chinext mit -5%). Heute nun muß Jerome Powell eingreifen, weil die Dinge am amerikanischen Repo-Markt eskalieren und eine ähnliche Krise wie im September 2019 heraufbeschwören könnten. Heute um 18.00Uhr tritt Fed-Chef Jerome Powell bei einer Vertanstaltung auf - und nun gibt es zwei Möglichkeiten: entweder Powell kann die Märkte beruhigen (Aktienmärkte steigen, Anleiherenditen fallen) oder er kann nicht beruhigen (dann starker Abverkauf Aktienmärkte und Anstiege der Renditen). So oder so: heute wird es krachen - in die eine oder andere Richtung!

Das Video "Heute wird es krachen!" sehen Sie hier..