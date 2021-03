Die Gefahr für den Gesamtmarkt geht von den großen Technologieaktien in den USA aus.

Die Verkäufe an der Nasdaq könnten so auch den Deutschen Aktienindex mit nach unten ziehen. Allerdings ist die gestern erreichte neue Bestmarke ein positives Signal aus technischer Sicht. Denn es bedeutet, dass ein Fall unter die vor wenigen Tagen noch mit Ach und Krach verteidigte Unterstützung bei 13.800 Punkten nicht mehr unbedingt mit einer Trendwende gleichzusetzen ist. Der Aufwärtstrend im DAX bleibt mit dem neuen Rekordhoch in jedem Fall intakt. In den USA könnte der Dow Jones bei 30.838 Punkten vor einer Bewährungsprobe stehen. Um den Aufwärtstrend zu wahren, muss diese Marke halten.

Investoren prüfen derzeit genau, wie es um die Bereitschaft der Zentralbanken angesichts des aufkommenden Inflationsdrucks bestellt ist, weitere Anleihen zu kaufen, um sich gegen den Zinsanstieg zu stemmen. Die Inflation könnte zu einem wirklichen Problem werden, da in der Krise sehr viel Geld in Umlauf gebracht wurde. Und steigende Zinsen sind effektiv eine Art der geldpolitischen Straffung und das spielt dem ans Gegenteil gewöhnten Aktienmarkt derzeit überhaupt nicht in die Karten.

Der finale Ausverkauf bei den hoch bewerteten Technologieaktien könnte noch ausstehen, so die Angst der Investoren. Die Beschwichtigungen der Zentralbanken, dass die steigenden Zinsen kein Problem darstellen, würde dann auf die Probe gestellt.

