Unterföhring (ots) - Geschäftszahlen 2020



- Umsatzanstieg im vierten Quartal von Wachstum in allen Segmenten getragen

- Konzernumsatz im Gesamtjahr mit 4,047 Mrd Euro nur leicht unter Vorjahr;

Konzern beendet 2020 mit 706 Mio Euro beim adjusted EBITDA und mit 221 Mio

Euro beim adjusted net income

- Netto-Finanzverschuldung sinkt von 2,245 Mrd Euro auf 1,968 Mrd Euro

- Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Dividende von 0,49 Euro je Aktie vor



Ausblick 2021





- ProSiebenSat.1 setzt Fokus noch stärker auf Synergien sowie profitablesWachstum und berichtet fortan in den Segmenten Entertainment, Dating undCommerce & Ventures- Gesamtjahresausblick: ProSiebenSat.1 strebt Umsatzwachstum auf 4,150 Mrd Eurobis 4,350 Mrd Euro sowie Anstieg des adjusted EBITDA auf 720 Mio Euro bis 780Mio Euro an, insbesondere abhängig von der Entwicklung der Werbeerlöse in derDACH-Region im Rahmen des weiteren Verlaufs der COVID-19-PandemieUnterföhring, 4. März 2021. Die ProSiebenSat.1 Group hat das Jahr 2020 mit einemstarken vierten Quartal abgeschlossen: Der Umsatz des Konzerns stieg in diesemZeitraum um 11 Prozent auf 1.492 Mio Euro (Vorjahr: 1.349 Mio Euro). Zu diesemWachstum trugen alle Segmente bei. Insbesondere der Anstieg derEntertainment-Werbeerlöse um 3 Prozent, eine fortgesetzt dynamischeUmsatzentwicklung des Online-Beauty-Anbieters Flaconi sowie die positivenEffekte aus der Akquisition des US-Online-Dating-Unternehmens The Meet Groupwaren die Treiber im vierten Quartal. Auch die Red Arrow Studios konnten imVorjahresvergleich ein deutliches Wachstum erzielen. Insgesamt erreichte derKonzern 2020 damit einen Umsatz von 4.047 Mio Euro (Vorjahr: 4.135 Mio Euro) undlag so trotz der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die das Geschäft der Gruppeinsbesondere im zweiten Quartal stark geprägt hatten, nur 2 Prozent unterVorjahr. Der Konzern bestätigt somit auch seine am 21. Januar 2021veröffentlichten vorläufigen Gesamtjahresergebnisse.Rainer Beaujean, Vorstandssprecher & Finanzvorstand der ProSiebenSat.1 Media SE:"Wir sind 2020 schnell und stark aus der COVID-19-Krise gekommen. Das haben wirmit einer starken Leistung und Wachstum in allen Segmenten im vierten Quartalgezeigt. In diesem traditionell für uns wichtigen letzten Quartal haben sichunser Werbegeschäft und internationaler Programmproduktionsbereich weitererholt. Und auch mit der Entwicklung der ParshipMeet Group sind wir weiterhinsehr zufrieden: Diese ist neben den Konsolidierungseffekten der The Meet Groupauch organisch kontinuierlich und ertragsstark gewachsen. So ist es unsgelungen, unsere zuletzt veröffentlichte Jahresprognose bei Umsatz und Ergebnis