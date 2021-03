JPMORGAN belässt Evonik auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi stufte das vierte Quartal in einer ersten Reaktion am Donnerstag als durchwachsen ein. Der Free Cashflow sei allerdings sehr stark gewesen. Auch die Signale für die Barmittelschöpfung im neuen Jahr seien deutlich besser als gedacht./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2021 / 07:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2021 / 07:29 / GMT