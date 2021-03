Steigende Nachfrage nach Eigenheimen: GECCI erfüllt den Traum vom Eigenheim im Speckgürtel Hannovers Nachrichtenquelle: FondsDISCOUNT | 04.03.2021, 10:30 | 101 | 0 | 0 04.03.2021, 10:30 | Foto: dolgachov / 123RF



Der Traum vom Eigenheim: Wer ihn sich erfüllen will, muss in der Regel tief in die Tasche greifen, denn die Preise steigen. Mit „Rent and Buy“ schafft GECCI bezahlbare Wohnimmobilien für zukünftige Hausbesitzer – und planbare Cashflows für Anleger. Die Nachfrage nach Eigentumshäusern steigt stetig – und das trotz Corona-Pandemie. Dabei zieht es die Menschen aufs Land: Laut einer Datenerhebung des Immobilienportals Immoscout24 nahmen im Juni 2020 die Suchanfragen nach Eigenheimen im Speckgürtel der Großstädte um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Betroffen sind hier laut Datenerhebung vor allem der Kreis Hannover, der Kreis Coburg sowie Zweibrücken: Fünf- bis siebenmal so viele Anfragen erhielten Hausverkäufer in KW 23 verglichen mit KW 11.



