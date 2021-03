DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA hat der Corona-Pandemie 2020 getrotzt und Umsatz und Ergebnis kräftig gesteigert. Dabei half vor allem die brummende Laborsparte, die auch von einer gestiegenen Nachfrage im Zusammenhang mit Covid-19 profitierte. Für 2021 rechnet der Konzern damit, dass sich die jüngste Erholung seines Geschäfts fortsetzt, wie Merck am Donnerstag in Darmstadt mitteilte. Das Management stellt für 2021 weitere spürbare Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis in Aussicht.

An der Börse wurden die Nachrichten kurzzeitig mit einem Kursverlust von bis zu zwei Prozent quittiert. Die Aktie erholte sich aber schnell wieder und lag zuletzt mit 0,7 Prozent im Plus. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier damit immer noch rund fünf Prozent eingebüßt.