Zoom – was nun? Gastautor: Daniel Saurenz | 04.03.2021, 09:46

Liebe Leser, einige Akteure am Markt wurden in den letzten Tagen in Zoom getrieben mit der Ansage, Cathie Wood würde die Aktie treiben. Warum? Wieso sollte das so sein? Uns ein Rätsel. Kein Rätsel aber ist, was man auf Zoom jetzt tun kann. 1) Die Korrektur ist weit fortgeschritten. 2) Die Vola ist hoch. Ergo – wir haben a) tolle Anlagepapiere für Euch im großen Börsendienst mit prima Renditen und b) prüfen wir den Nachkauf im Markentwertportfolio nachdem wir vor längerer Zeit nah am Top Gewinne mitgenommen hatten und tiefer wieder ein wollten. Das ist jetzt der Fall.



