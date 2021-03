Großhandelsumsatz im Jahr 2020 real um 1,8 % höher als im Vorjahr / Umsatz im 4. Quartal 2020 4,7 % über dem Vorkrisenniveau

WIESBADEN (ots) - Großhandelsumsatz, 4. Quartal 2020 (vorläufig)



+1,8 % real zum Vorjahr-0,4 % nominal zum VorjahrDie Großhandelsunternehmen in Deutschland setzten im Jahr 2020 nach vorläufigenErgebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) real (preisbereinigt) 1,8 %mehr und nominal (nicht preisbereinigt) 0,4 % weniger um als im Jahr 2019. Im 4.Quartal 2020 setzten die Großhandelsunternehmen real 4,7 % und nominal 2,9 %mehr um als im 4. Quartal 2019.Der Großhandel mit Rohstoffen, Halbwaren und Maschinen(Produktionsverbindungshandel) setzte im 4. Quartal 2020 real 5,7 % mehr um alsim Vorjahresquartal. Aufgrund eines Preisverfalls bei festen Brennstoffen undMineralölerzeugnissen betrug das nominale Wachstum hingegen nur 1,6 %. DerGroßhandel mit Konsumgütern (Konsumtionsverbindungshandel) setzte im 4. Quartal2020 real 3,4 % und nominal 4,0 % mehr um als im 4. Quartal 2019.Im Dezember 2020 haben die Großhandelsunternehmen kalender- und saisonbereinigtreal 4,0 % und nominal 4,6 % mehr Umsatz erwirtschaftet als im November 2020.Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg der Umsatz im Dezember 2020 real um 8,8 % undnominal um 7,5 %.Methodische HinweiseIn allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht derVergleich zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristigekonjunkturelle Entwicklung ablesen. Der Vorjahresvergleich dient einemlängerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen unabhängig.In der aktuellen Corona-Krise kann es durch die zeitweise starken Rückgänge undAnstiege zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen imVormonats-/Vorquartalsvergleich und Vorjahresvergleich kommen. Wichtig sindbeide Betrachtungsweisen: Wie ist die konjunkturelle Entwicklung gemessen amVormonats-/Vorquartalsvergleich, und wie weit ist der Aufholprozess im Vergleichzum Vorjahresniveau? Um zusätzlich einen direkten Vergleich zum Vorkrisenniveauzu ermöglichen, wird bis auf Weiteres in allen Pressemitteilungen zuKonjunkturindikatoren, die kalender- und saisonbereinigt vorliegen, einVergleich zum Februar 2020 beziehungsweise zum 4. Quartal 2019 dargestellt.Weiterführende InformationenDie Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der Aktualisierungenauf die Ergebnisse.Lange Zeitreihen zur Monatsstatistik Großhandel und Handelsvermittlung sind inder Tabelle Großhandelsumsatz (45211-0004) in der Datenbank GENESIS-Onlineverfügbar.Außerdem stehen zusätzliche Ergebnisse ergänzend zur Pressemitteilung unterwww.destatis.de > Themen > Wirtschaft > Konjunkturindikatoren > Großhandel zurVerfügung.Das Statistische Bundesamt ist jetzt auch auf Instagram. Folgen Sie uns!Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Konjunktur des Handels und der Dienstleistungen,Telefon: +49 (0)611 / 75 24 30,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/4854352OTS: Statistisches Bundesamt