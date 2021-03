Ares Strategic Mining schließt den Kauf der Verarbeitungsanlage Lumps Plant ab

- Die Anlage ist in der Lage, 30MT/Stunde an hochgradigen metallurgischen Flussspatklumpen zu produzieren.

- Potenzieller Betrieb von 5.000 Tonnen/Monat mit einem erwarteten Verkaufspreis von 500 $/Tonne.

- Kostengünstige Verarbeitungstechnologie mit hoher Marge beim Verkaufspreis.

- Die Mujim Gruppe wird bei der Inbetriebnahme und Optimierung helfen.

- Technologie, die außerhalb der Ares- und Mujim-Gruppe nicht verwendet wird.

Vancouver, B.C. 26. Februar 2021 – Ares Strategic Mining Inc. (“Ares” oder das “Unternehmen”) (TSXV: ARS) (OTC:ARSMF) (FRA: N8I1), freut sich bekannt zu geben, dass der vollständige Erwerb einer Verarbeitungsanlage der Mujim Gruppe abgeschlossen wurde, welche in der Lage ist, hochwertige Flussspatklumpen für die Industrie herzustellen.

Die Flussspatklumpenanlage wird die erste Produktionslinie in Ares’ erweitertem Flussspatabbaubetrieb sein. Der Produktionspartner von Ares, die Mujim Gruppe, hat eine neue Technologie entwickelt, die in der Lage ist, Flussspatbrocken aus Material herzustellen, welches bisher für die Herstellung von ebendiesen Brocken ungeeignet war. Das Klumpenprodukt ist ideal für den Einsatz in der Metallurgie, Keramik-, Glasfaser- und Glasindustrie. Es senkt den Schmelzpunkt des Feuerfestmaterials, fördert das Fließen der Schlacke und ermöglicht die Trennung von Schlacke und Metall. Dieses Produkt hilft auch bei der Entschwefelung und Entphosphorung während des Schmelzprozesses und erhöht die Zugfestigkeit von geschmiedeten Metallen, was es wiederrum für Metallhersteller äußerst wertvoll und wichtig macht. Die Mujim Gruppe betreibt mehrere Flussspatminen in Thailand sowie Laos und wird Ares bei der Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage unterstützen.