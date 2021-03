GOLDMAN SACHS belässt HENKEL VORZUEGE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Henkel nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Der Konsumgüterhersteller habe die Erwartungen für das vergangene Jahr erfüllt und auch einen erwartungsgemäßen, ermutigenden Ausblick auf 2021 gegeben, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2021 / 07:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben