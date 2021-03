Mark Cullen wird neuer CMO bei Simon-Kucher & Partners (FOTO)

Köln/London (ots) - Mit der neu geschaffenen Position des Chief Marketing

Mark Cullen, der vom Londoner Büro aus arbeiten wird, verfügt über mehr alszwanzig Jahre Erfahrung in Marketing und Kommunikation, die er sowohl in derBeratungsbranche als auch auf Agentur- und Unternehmensseite gesammelt hat. Indiesem Bereich hat er für einige der weltweit führenden Unternehmen gearbeitet,darunter Ernst & Young (EY), Publicis, Aviva, NatWest, Masterfoods und Procter Gamble sowie zuletzt bei Alvarez und Marsal.Cullen hat weitreichende Expertise im Aufbau und in der Leitung vonleistungsstarken Kommunikations- und Marketingteams, mit denen er gemeinsam inKampagnen zur Markentransformation und Umsatzsteigerung Erfolge erzielt hat. BeiEY leitete Cullen das globale Marketing der Finanzdienstleistungsbranche, gewannmehrere Auszeichnungen für integrierte Kampagnen und positionierte die Markeerfolgreich neu. Er hat einen Executive MBA der Cass Business School Londonsowie einen BSc in Life Sciences."Ich freue mich, dass wir jemanden mit Marks Erfahrung und beruflichemHintergrund für diese neue und wichtige Rolle des CMO gewinnen können", sagtCo-CEO Mark Billige. "Er ist ein renommierter Marketingexperte, der sich sowohlim regionalen als auch globalen Umfeld bestens auskennt. Er wird dasSimon-Kucher Führungsteam hervorragend ergänzen. Ich freue mich auf dieZusammenarbeit mit Mark, um unseren Kommunikations- und Marketingbereich weiterzu entwickeln und auszubauen."Zu seiner neuen Position als CMO bei Simon-Kucher ergänzt Cullen: "Simon-Kucherist eine der besten Beratungsfirmen für ambitionierte und schnell wachsendeUnternehmen. Sie haben eine fantastische Unternehmenskultur und spannendeWachstumspläne. Ich freue mich darauf, auf der bestehenden Grundlage aufzubauenund Teil der nächsten Etappe der Reise von Simon-Kucher zu sein."Simon-Kucher plant für 2021 eine Expansion in verschiedene Richtungen, darunterdie Rückkehr zu einem zweistelligem post-Covid Wachstum, die Eröffnung einesBüros in Berlin als weltweit 41. Standort sowie die Ernennung von 18 neuenPartnern.Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: Die Beratungsarbeitvon Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLine Power® ausgerichtet. Lautmehrerer Studien unter deutschen Top-Managern (manager magazin,Wirtschaftswoche, brand eins) ist Simon-Kucher bester Marketing- undVertriebsberater und führend im Bereich Pricing und Wertsteigerung. DieUnternehmensberatung ist mit rund 1.400 Mitarbeitern in 40 Büros weltweitvertreten.Pressekontakt:Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zurVerfügung:Angela Ott (Senior Public Relations Manager)Tel: +49 221 36794 386E-Mail: angela.ott@simon-kucher.comwww.simon-kucher.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/78805/4854401OTS: Simon-Kucher & Partners