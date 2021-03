Auf auf Crow/Aquila nimmt die Goldvererzung kein Ende.

Die Highlights der heute vorgelegten Bohrergebnisse vom McLeod-Erzgang waren:

- 33 Meter mit 4,9g/t Gold (inkl. 11 Meter mit 12,1 g/t) ab 171 Meter Tiefe – in 80 Meter Entfernung zu einer früheren Bohrung von 19 Metern at 42g/t Gold ab 170 Meter Tiefe und

- 24,8 Meter mit 2,1 g/t Gold ab 308,19 Meter Tiefe.

Der Aquila-Erzgang wurde mittlerweile bis in eine Tiefe von 500 Metern erweitert und auch hier ist ein Ende der Vererzung noch nicht in Sicht. Die Highlights waren:

- 52,2 Meter mit 2g/t Gold ab 519.83 Meter, inkl. 15,3 Meter mit 4,5g/t Gold ab 556,68 Meter und

- 12 Meter mit 3,6g/t Gold ab 371 Meter inkl. 0,5 Meter mit 71,3g/t Gold ab 374,77 Meter.

Wie De Greys Managing Director Glenn Jardine erklärte, kann das Goldsystem Crow/Aquila weiter ausgedehnt werden und ist über zahlreiche, übereinander liegende, subparallele Erzgänge hinweg definiert. Die wichtigsten Erzgänge McLeoad und Aquila liegen laut Jardine schräg zueinander und kreuzen sich am östlichen Ende. Man gehe so davon aus, dass sie ein Tagebauszenario ermöglichen könnten. Zudem würden beide Erzgänge hochgradige Vererzung aufweisen, die Potenzial über die Grenzen eines Tagebaus hinaus bieten sollten, so der De Grey-Chef.

Wie er weiter ausführte, hat das Unternehmen mit den laufenden, systematischen Bestimmungsbohrungen sein Verständnis von der Kontinuität der Vererzung erhört. Gleichzeitig dehne man mit Erweiterungsbohrungen die Mineralisierung aller Zonen auf Hemi aus. Auch auf den erst kürzlich entdeckten Goldzonen Diucon und Eagle, direkt westlich gelegen, ist das Unternehmen mit Rückspülbohrungen aktiv.

Abgesehen vom anhaltenden Erfolg der Bohrungen auf Hemi gibt es auch in anderer Hinsicht positive Neuigkeiten für De Grey. So haben nämlich die Fondsmanager von Jupiter Investment Management ihre Beteiligung an dem Unternehmen von 5,04 auf 6,04% gesteigert – ein klarer Vertrauensbeweis. Zur Einordnung: Bei Jupiter handelt es sich um ein Gründungsmitglied des FTSE 250 Index. Ende 2020 verwaltete Jupiter Gelder in Höhe von 105 Mrd. Dollar.

