Neckarwestheim/Philippsburg (ots) - Mit der Zustimmung des UmweltministeriumsBaden-Württemberg zur Inbetriebnahme des auf dem Kraftwerksgelände inNeckarwestheim neu errichteten Reststoffbearbeitungszentrums (RBZ) ist einweiterer Meilenstein beim Rückbau der baden-württembergischen Kernkraftwerkeerreicht worden. Damit kann die EnBW mit der Bearbeitung von Material aus demRückbau von Block Neckarwestheim I beginnen und das später auch auf Material ausBlock II ausweiten, sobald dieser ebenfalls im Rückbau ist. Bereits im Dezemberhatte das nahezu identische RBZ in Philippsburg die Zustimmung zum Betrieberhalten. Insgesamt sechs Jahre lang dauerte der hochkomplexe Planungs-, Bau-und Genehmigungsprozess, bei dem die EnBW Kernkraft GmbH (EnKK) umfassend vomStuttgarter Planungs- und Beratungsunternehmen Drees & Sommer unterstützt wurde.Ziel der Reststoffbearbeitung ist es, das Volumen radioaktiver Abfälle möglichstauf ein Minimum zu reduzieren. "Das ist ein wichtiger Schritt in der gesamtenProzesskette eines effizienten und ressourcenschonenden Rückbaus. In dieBearbeitung kommt zwar insgesamt nur ein kleinerer Teil der gesamten Abbaumasseeines Kraftwerks, aber auch dieser Teil liegt immerhin im unteren fünfstelligenTonnen-Bereich. Die Bearbeitung bündeln wir in unseren neuen Zentren undentkoppeln sie damit von den Abbauarbeiten in den Blöcken", erläutert JörgMichels, Chef der EnBW-Kernkraftsparte. Die Reststoffbearbeitungszentren sindfür Michels "ein wesentlicher Pfeiler unserer Rückbaustrategie. Mit derZustimmung steht jetzt die gesamte für den Rückbau unserer Kernkraftwerkegeplante Infrastruktur zur Verfügung."Überreste müssen erst zwischengelagert werdenDie nach der Bearbeitung übrig gebliebenen radioaktiven Abfälle fallen in dieKategorie schwach- bis mittelaktiv. Durch die Behandlung erhöht sichgleichzeitig der Anteil der Wertstoffe, die wieder dem Stoffkreislauf zugeführtwerden können. "Damit kommen wir unserer rechtlichen Verantwortung aus demKreislaufwirtschaftsgesetz nach, denn die Reststoffbearbeitung dient demgesetzlich geforderten nachhaltigen Wirtschaften und der Schonung vonRessourcen. Ein weiterer Vorteil ist, dass rückbaubedingte Transporte auf einMinimum reduziert werden können", erklärt Michels.Solange jedoch der Schacht Konrad - das vom Staat für schwach- bis mittelaktiveAbfälle vorgesehene Endlager - noch nicht in Betrieb genommen ist, müssen dieÜberreste sicher deponiert werden. Hierfür hatte die EnBW in der unmittelbaren