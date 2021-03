Die Kosten des Klimawandels und wie uns die Covid-Krise lehrt, CO2 zu reduzieren (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - Das renommierte "Global Business Policy Council" derUnternehmensberatung Kearney hat die Kosten des Klimawandels untersucht. ZweiSchlüsselfaktoren sind dabei entscheidend: Internationaler Zusammenhalt undGreen-Tech-Innovation. Bei der Umsetzung können neue Erkenntnisse aus derCovid-Pandemie helfen, denn im schlechtesten Fall droht ein Wohlstandsverlustvon bis zu 36 Billionen US-Dollar!Der fortschreitende Klimawandel wirkt sich nicht nur negativ auf denWirtschaftsverlauf von Industrie, Landwirtschaft und Tourismus aus, erbeeinflusst auch Investitionsentscheidungen auf der ganzen Welt. Obwohl dasThema durch die Corona-Pandemie in den Hintergrund gerückt ist, lassen sich ausder Krise drei tiefgreifende Lehren zur Bekämpfung des Klimawandels ziehen: dieFähigkeit der Weltbevölkerung für Verhaltensänderungen, die Notwendigkeit derinternationalen Zusammenarbeit und die Rolle der Technologie bei derWeiterentwicklung von Lösungen. Laut des "Global Business Policy Council" derglobalen Unternehmensberatung Kearney umfasst die erste Lehre die Fähigkeit desEinzelnen, sein Verhalten bei externen Schocks zu ändern, die zweite zeigt dieNotwendigkeit zur internationalen Zusammenarbeit und die dritte die Bedeutungneuer Technologien. "Der Bericht belegt, dass aus rein ökonomischenGesichtspunkten gar keine Alternative zum klimafreundlich Wirtschaften besteht,denn schon heute sind die Folgekosten des Klimawandels dramatisch hoch. Und auchInvestoren berücksichtigen mittlerweile die Risiken des Klimawandels. 77 Prozentder Befragten gaben in unseren Umfragen an, Klimaaspekte in ihreEntscheidungsprozesse einfließen zu lassen", so Dr. Martin Eisenhut, Partner undManaging Director von Kearney Deutschland, Österreich und Schweiz.Eine Katastrophenwirtschaft entstehtDer Bericht hebt dabei die rasante Entwicklung verschiedener umweltfreundlicherTechnologien von der Wind- und Solarenergie bis hin zu aufstrebenden Sektorenwie Geoengineering hervor. "Wir konnten während der Pandemie in einer Reihe vonSchlüsselbereichen wie Wind- und Sonnenenergie ein unglaubliches Wachstumverzeichnen, und wir erwarten, dass sich das Wachstum fortsetzt, sobald dieVolkswirtschaften wieder geöffnet werden", so der Co-Autor des Berichts, Paul A.Laudicina , emeritierter Vorsitzender von Kearney und Gründer des GlobalBusiness Policy Council. Laudicina hebt dabei die Entstehung einer"Katastrophenwirtschaft" hervor. "Sollten die extremen Wetterereignisseanhalten, wird auch die Bedeutung dieser Katastrophenwirtschaft weiter zunehmen,da auch politische Entscheidungsträger über CO2-Preismechanismen nachdenken und