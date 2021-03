UBS belässt MERCK KGAA auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 136 Euro belassen. Die Darmstädter hätten sich in einem schwierigen Jahr gut entwickelt, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer ersten Reaktion am Donnerstag./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2021 / 07:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2021 / 07:23 / GMT