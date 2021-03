UPS Healthcare und die UPS Foundation sagen finanzielle Unterstützung und Sachleistungen für faire weltweite Impfstofflieferungen zu (FOTO)

Atlanta (ots) -



- Erste Zusage für die Lieferung von 20 Millionen Impfdosen für Länder mit

dringendem Bedarf auf vier Kontinenten

- Wichtige Unterstützung einer fairen Impfstoffverteilung durch COVAX, die

Impfallianz Gavi und die CARE-Initiative "Fast + Fair"

- Zusammenarbeit mit Ländern in Afrika, Asien, Europa und Südamerika, um die

weltweiten Impfbemühungen voranzubringen

- Kühlketten mit mehr Tiefkühlkapazitäten sind ein zusätzlicher Bestandteil der

fortlaufenden Ausweitung der globalen Leistungen von UPS Healthcare



UPS (NYSE: UPS), die UPS Foundation und UPS Healthcare reagieren schnell, um ein

Programm für faire Impfstofflieferungen und nachhaltige weltweite Lieferketten

für COVID-19-Impfstoffe zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit COVAX, der

Impfallianz Gavi und CARE wird UPS zunächst die Zustellung von 20 Millionen

Impfdosen für Länder ermöglichen, die bislang keinen ausreichenden Zugang zu

Impfstoffen hatten, wobei priorisierte Gruppen wie Beschäftigte im

Gesundheitswesen einbezogen sind.





"Wir sind davon überzeugt, dass wir in der Lage sind - und die Verantwortunghaben - weltweit faire Lieferungen von COVID-19-Impfstoffen zu ermöglichen undzu beschleunigen", sagte Scott Price, President UPS International. "UPS gibtweiter Anstöße zum Handeln in einem Netzwerk globaler öffentlich-privaterPartnerschaften, die sicherstellen werden, dass Impfstoffe reibungsloser undfairer befördert werden. Unsere Arbeit konzentriert sich auf Länder mitbeschränkten Ressourcen und unzureichenden Lieferketten und Infrastrukturen. DasZiel ist einfach und unsere Verpflichtung ist eindeutig - liefern, was zählt,und so unsere Welt weiterbringen."Die jüngsten Angaben zur weltweiten Impfquote(https://ourworldindata.org/covid-vaccinations) belaufen sich auf etwa sechsMillionen Dosen pro Tag. Wie eine Reihe von Studien zeigt, würde es bei diesemTempo geschätzte 5,4 Jahre dauern, um 75 Prozent der Weltbevölkerung mit einerZweifachimpfung zu versorgen. Öffentlich-private Partnerschaften sind einwesentlicher Bestandteil, wenn es um die Bereitstellung von weltweiten Lösungenfür weltweite Herausforderungen geht, wie etwa eine Pandemie, sowie um dennötigen Zugang zu Impfstoffen, um sie zu bekämpfen.Partnerschaften aufbauenDer weltweite Erfolg ist davon abhängig, dass die richtigen Partnerschaftenzustande kommen und aktiviert werden. Um diese Bemühungen auf den Weg zu bringenund zu fördern, werden UPS Healthcare und die UPS Foundation:- Transportlösungen bereitstellen, die die Kühlkettentechnologie von UPS nutzen- Kühlvorrichtungen für ultra-niedrige Temperaturen zur Verfügung stellen, um