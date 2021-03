AfD fordert Lockdown-Ende und Mehrwertsteuersenkung

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD hat im Bundestag die ökonomischen Folgen der Corona-Krise beklagt und ein schnelles Ende des Lockdown gefordert. "Im Moment bin ich mir nicht mehr sicher, was wir unseren zukünftigen Generationen übergeben können, wenn sich Deutschland weiter in der Regierungsgewalt von Frau Doktor Merkel befindet", sagte der Parteivorsitzende Tino Chrupalla am Donnerstag. Ganz sicher blieben "Schulden, Depression, Perspektivlosigkeit".

Die AfD fordere daher etwa eine Senkung der Mehrwertsteuer und eine Kürzung der Zahlungen an die Europäische Union. Es brauche nun so schnell wie möglich ein "geregeltes Ende des Lockdown", sagte Chrupalla. Die Wirtschaft müsse wieder hochgefahren werden.