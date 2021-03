Mobilität nähert sich in der zweiten Februarhälfte 2021 dem Vorkrisenniveau / Mobilität übersteigt am 21. Februar den Vorkrisenwert aus 2019

WIESBADEN (ots) - Die Mobilität in Deutschland hat sich in der zweiten

Februarhälfte 2021 (15. bis 26. Februar) stark dem Vorkrisenniveau angenähert.

Während die Mobilität der Bevölkerung in den ersten beiden Februarwochen (1. bis

14. Februar 2021) noch 19 % unter dem Vorkrisenniveau des Februars 2019 lag,

stieg sie in den Folgewochen deutlich: In der 7. Kalenderwoche (15. bis 21.

Februar) lag sie nur noch 11 % und an den ersten fünf Tagen der 8. Kalenderwoche

(22. bis 26. Februar) nur noch 4 % unter den Referenzwerten des Februars 2019.

Dies geht aus einer Sonderauswertung experimenteller Daten hervor, mit denen das

Statistische Bundesamt (Destatis) Mobilitätsveränderungen in der Corona-Pandemie

abbildet.



Bei Frühlingswetter: Erstmals im aktuellen Lockdown höhere Mobilität als vor der

Krise







Februar erreicht. Die Mobilität lag an diesem Tag bei frühlingshaften

Temperaturen mit einem Anstieg von 6 % gegenüber 2019 erstmals seit Beginn des

aktuellen Lockdowns über dem Vergleichswert des Vorkrisenjahres 2019. Diese

Beobachtung gibt einen Hinweis darauf, wie stark das Mobilitätsverhalten der

Bevölkerung vom Wetter beeinflusst wird.



Insgesamt ist seit dem Jahresanfang 2021 eine Angleichung der Mobilität an das

Vorkrisenniveau zu beobachten. Im Januar hatte die Mobilität noch

durchschnittlich 16 % unter dem Referenzwert gelegen, im Februar dann

durchschnittlich nur noch 14 % darunter. Die Referenzwerte aus dem Jahr 2019

werden dabei aus den Durchschnitten der Wochentage des jeweiligen Monats

errechnet.



Zwischenzeitlicher Wintereinbruch führt zu einem Drittel weniger Bewegungen als

2019



Eine Abweichung von diesem Aufwärtstrend der Mobilität war um den 7. Februar

2021 zu beobachten, als der Verkehr in weiten Teilen Deutschlands durch starken

Schneefall eingeschränkt war. Dies führte bundesweit zu einem Mobilitätsrückgang

von 34 % gegenüber 2019. Die Unterschiede zwischen weniger und stärker vom

Wintereinbruch betroffenen Bundesländern lassen sich dabei deutlich erkennen:

Während die Mobilität beispielsweise im Saarland am 7. Februar 2021 um 20 %

gegenüber dem Niveau von 2019 zurückging, lag sie im stärker betroffenen

Niedersachsen 49 % darunter.



Mobilitätsrückgang in den Nachtstunden weiterhin stärker ausgeprägt als am Tag



Auch nachts ging die Mobilität in den letzten beiden Februarwochen 2021

bundesweit weniger stark gegenüber 2019 zurück als in den Vorwochen. Zwischen 22

bis 6 Uhr betrug der Rückgang in der 7. Kalenderwoche noch 22 %, an den ersten Seite 2 ► Seite 1 von 2



