München (ots) - Die Apotheken-Plattform apora.de der Initiative pro AvO hat das

harte Audit durch die Zertifizierungsexperten von Trusted Shops bestanden und

das angesehene Gütesiegel für Käuferschutz erhalten. Nur Unternehmen, die den

anerkannt hohen Qualitätskriterien von Trusted Shops entsprechen,

verantwortungsvoll mit Kundendaten umgehen und einen kundennahen Service

leisten, werden mit dem Trusted-Shops-Zertifikat ausgezeichnet und dürfen das

Siegel auf ihrer Webseite einbinden.



"Die Trusted-Shops-Zertifizierung ist das wohl renommierteste Gütesiegel für

sicheres Einkaufen im Internet. Es steht für höchste Qualität und transportiert

ein großes Maß an Vertrauen in unser Produkt. In Zeiten der Digitalisierung des

Gesundheitswesens ist Datensicherheit ein essenzielles Thema, mit dem wir uns

sehr stark auseinandersetzen. Deswegen freuen wir uns als pro AvO ganz besonders

über unser Trusted-Shops-Gütesiegel", erläutert pro AvO-Geschäftsführer, Peter

Menk.







Wirtschaftsjuristen erfolgreich durchlaufen zu haben, um dem Kunden das maximale

Kauferlebnis auf unserer Plattform zu gewährleisten. Die

apora-Plattformtechnologie hat sich dabei hervorragend bewährt", sagt Menk

weiter. Aktuell nutzten bereits diverse Apotheken die Technologie in vollem

Testbetrieb, mit durchweg positivem Feedback.



Wolfgang Kempf, Apotheke im Rhein-Neckar-Zentrum, Viernheim: "Wir haben die

apora-Plattformtechnologie ausführlich getestet und waren überrascht, wie

unkompliziert die Bedienung ist - sowohl aus Sicht der Endverbraucher als auch

in Bezug auf die Backoffice-Funktionen." Dr. Björn Schittenhelm, Alamannen

Apotheke, Holzgerlingen: "Der Funktionsumfang und die konsequente Ausrichtung

auf Konsumenten und Patienten ist im Markt beispiellos und ist aus meiner Sicht

die beste Lösung, wie wir als Apotheker vor Ort von der Digitalisierung unserer

Branche profitieren." Die apora-Plattformtechnologie wird ein wesentlicher Teil

der großen Gesundheitsplattform sein, die pro AvO gemeinsam mit starken Partnern

aufbaut. Mit ihr soll die Zukunft der wohnungsnahen Versorgung durch die

Apotheken vor Ort auch in Zeiten der Digitalisierung gesichert werden.



Mehr über pro AvO und apora



Die Initiative pro Apotheke vor Ort (pro AvO) mit ihrer

apora-Plattformtechnologie ist eine Gründung von BD Rowa Germany GmbH, GEHE

Pharma Handel GmbH, NOVENTI Health SE, Sanacorp eG Pharmazeutische Großhandlung

und der Wort und Bild Verlagsgruppe ("Apotheken Umschau"). apora kombiniert den

persönlichen Kundenkontakt mit den Vorteilen digitaler Erreichbarkeit - zum

Nutzen von Endverbrauchern und Apotheken gleichermaßen.



Pressekontakt:



Diane Riedel

Pro-AvO GmbH

Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 89 250 062 89

Mobil: +49 173 376 78 58

E-Mail: mailto:d.riedel@pro-avo.de

Website: http://www.pro-avo.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135554/4854555

OTS: pro AvO - DIE INITIATIVE für alle Apotheken vor Ort





"Wir freuen uns sehr, das anspruchsvolle Audit durch Shop-Experten undWirtschaftsjuristen erfolgreich durchlaufen zu haben, um dem Kunden das maximaleKauferlebnis auf unserer Plattform zu gewährleisten. Dieapora-Plattformtechnologie hat sich dabei hervorragend bewährt", sagt Menkweiter. Aktuell nutzten bereits diverse Apotheken die Technologie in vollemTestbetrieb, mit durchweg positivem Feedback.Wolfgang Kempf, Apotheke im Rhein-Neckar-Zentrum, Viernheim: "Wir haben dieapora-Plattformtechnologie ausführlich getestet und waren überrascht, wieunkompliziert die Bedienung ist - sowohl aus Sicht der Endverbraucher als auchin Bezug auf die Backoffice-Funktionen." Dr. Björn Schittenhelm, AlamannenApotheke, Holzgerlingen: "Der Funktionsumfang und die konsequente Ausrichtungauf Konsumenten und Patienten ist im Markt beispiellos und ist aus meiner Sichtdie beste Lösung, wie wir als Apotheker vor Ort von der Digitalisierung unsererBranche profitieren." Die apora-Plattformtechnologie wird ein wesentlicher Teilder großen Gesundheitsplattform sein, die pro AvO gemeinsam mit starken Partnernaufbaut. Mit ihr soll die Zukunft der wohnungsnahen Versorgung durch dieApotheken vor Ort auch in Zeiten der Digitalisierung gesichert werden.Mehr über pro AvO und aporaDie Initiative pro Apotheke vor Ort (pro AvO) mit ihrerapora-Plattformtechnologie ist eine Gründung von BD Rowa Germany GmbH, GEHEPharma Handel GmbH, NOVENTI Health SE, Sanacorp eG Pharmazeutische Großhandlungund der Wort und Bild Verlagsgruppe ("Apotheken Umschau"). apora kombiniert denpersönlichen Kundenkontakt mit den Vorteilen digitaler Erreichbarkeit - zumNutzen von Endverbrauchern und Apotheken gleichermaßen.Pressekontakt:Diane RiedelPro-AvO GmbHUnternehmenskommunikationTelefon: +49 89 250 062 89Mobil: +49 173 376 78 58E-Mail: mailto:d.riedel@pro-avo.deWebsite: http://www.pro-avo.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135554/4854555OTS: pro AvO - DIE INITIATIVE für alle Apotheken vor Ort