EZVIZ präsentiert sich 2021 mit einer neuen Produktgeneration, die branchenführende Smart-Home-Technologien integriert und damit noch mehr Komfort und Sicherheit im Alltag bietet

Hoofddorp, Niederlande (ots/PRNewswire) - Die Produkte umfassen KI-gesteuerte

Neuzugänge zu der Familie der Sicherheitskameras von EZVIZ sowie vollständig

aktualisierte Profi-Versionen der Bestseller C3W und C6C.



Da das vernetzte Leben im heutigen digitalen Zeitalter zu einem Thema geworden

ist, das alle Menschen betrifft, hat der steigende Bedarf an Heimautomatisierung

zu einer wachsenden Marktgröße der Smart-Home-Branche in Europa geführt.

Forschungsergebnissen zufolge wird der europäische Smart-Home-Markt im Jahr 2021

voraussichtlich erheblich von den zunehmenden Sorgen um die eigene Sicherheit

und dem Wunsch nach Komfort beeinflusst und angetrieben. Zudem sind die

Verbraucher stets auf der Suche nach etwas Besserem, Intelligenterem und

Neuerem. Sie bewerten die Produkte nach Bedienungsfreundlichkeit,

Interoperabilität und Integration und möchten ihre Erwartungen an zukünftige

Heimszenarien gerne mit den neuesten und modernsten Technologien verwirklichen.







europäischen Markt mit einem integrierten Produktportfolio, das von

Sicherheitskameras über intelligente Türklingeln bis hin zu intelligenter

Beleuchtung und mehr reicht. Das Unternehmen stellt seine Wettbewerbsfähigkeit

nicht nur durch Produktinnovationen unter Beweis, sondern auch mit einem

vielfältigen Produktangebot. Als Antwort auf den Markttrend im Jahr 2021 startet

EZVIZ in das erste Quartal dieses spannenden Jahres mit der Einführung mehrerer

Hightech-Produkte. Die Neuzugänge, die alle mit KI-Fähigkeit und

Next-Level-Produktfunktionen ausgestattet sind, zielen darauf ab, die

Anpassungsfähigkeit der Produkte an ein breiteres Anwendungsszenario zu erhöhen.



Zunächst einmal setzt EZVIZ mit der Einführung einer Reihe von KI-gesteuerten

Neulingen neue Maßstäbe für leistungsstarke Sicherheitskameras. Zu den

Neuzugängen gehören die erste EZVIZ-Schwenk-Neige-Kamera für den Außenbereich,

die C8C, und die kugelförmige, drehbare Innenkamera C6W. Beide Kameras sind für

eine intelligente 360-Grad-Überwachung konzipiert, um jeden Winkel im

Wohnbereich und um das Haus herum abzudecken. Außerdem passen beide Kameras mit

ihrem kompakten, ansprechenden Design in jede Umgebung. Darüber hinaus hat EZVIZ

seine Bestseller C3W und C6C jetzt mit zahlreichen Profi-Funktionen ausgestattet

- einschließlich verbesserter Videoqualität und KI-unterstützter

Personenerkennung - und erweitert somit seine Produktpalette um die C3W Pro und

die C6CN Pro.



Erwähnenswert ist auch, dass EZVIZ mit kabellosen, akkubetriebenen Kameras einen

Schritt weiter geht, um ultra-flexibel zu sein. Die BC1, die in puncto

Akkulaufzeit andere Marktbegleiter weit übertrifft, kommt mit ihrem Seite 2 ► Seite 1 von 2



Als globaler Marktführer im Bereich Home Intelligence erschließt EZVIZ deneuropäischen Markt mit einem integrierten Produktportfolio, das vonSicherheitskameras über intelligente Türklingeln bis hin zu intelligenterBeleuchtung und mehr reicht. Das Unternehmen stellt seine Wettbewerbsfähigkeitnicht nur durch Produktinnovationen unter Beweis, sondern auch mit einemvielfältigen Produktangebot. Als Antwort auf den Markttrend im Jahr 2021 startetEZVIZ in das erste Quartal dieses spannenden Jahres mit der Einführung mehrererHightech-Produkte. Die Neuzugänge, die alle mit KI-Fähigkeit undNext-Level-Produktfunktionen ausgestattet sind, zielen darauf ab, dieAnpassungsfähigkeit der Produkte an ein breiteres Anwendungsszenario zu erhöhen.Zunächst einmal setzt EZVIZ mit der Einführung einer Reihe von KI-gesteuertenNeulingen neue Maßstäbe für leistungsstarke Sicherheitskameras. Zu denNeuzugängen gehören die erste EZVIZ-Schwenk-Neige-Kamera für den Außenbereich,die C8C, und die kugelförmige, drehbare Innenkamera C6W. Beide Kameras sind füreine intelligente 360-Grad-Überwachung konzipiert, um jeden Winkel imWohnbereich und um das Haus herum abzudecken. Außerdem passen beide Kameras mitihrem kompakten, ansprechenden Design in jede Umgebung. Darüber hinaus hat EZVIZseine Bestseller C3W und C6C jetzt mit zahlreichen Profi-Funktionen ausgestattet- einschließlich verbesserter Videoqualität und KI-unterstützterPersonenerkennung - und erweitert somit seine Produktpalette um die C3W Pro unddie C6CN Pro.Erwähnenswert ist auch, dass EZVIZ mit kabellosen, akkubetriebenen Kameras einenSchritt weiter geht, um ultra-flexibel zu sein. Die BC1, die in punctoAkkulaufzeit andere Marktbegleiter weit übertrifft, kommt mit ihrem