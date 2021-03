Stefanini eröffnet Security Operations Center in Rumänien und strebt Wachstum in der gesamten EMEA-Region an

Brüssel (ots) -



- Brasiliens größtes IT-Tech-Unternehmen baut seine europäische Geschäftseinheit

aus

- Stefanini will mit Akquisitionen und Joint Ventures wachsen

- Cybersecurity-Outsourcing für Geschäftskunden soll deutlich wachsen

- Eröffnung des weltweit dritten Security Operations Center (SOC) von Stefanini

- Stefanini beschäftigt über 1.500 Mitarbeiter in Rumänien



Stefanini, der in Brasilien gegründete globale Technologiekonzern, erweitert

sein Cybersecurity-Angebot durch die Eröffnung eines Security Operations

Centers, um die Bedürfnisse der Kunden in der EMEA-Region abzudecken. Das

Zentrum wird von Bukarest aus betrieben und beschäftigt bereits eine

beträchtliche Anzahl hochspezialisierter Cybersecurity-Experten, mit der

Aussicht das Team bis zum Ende des Jahres zu verdreifachen.





Wachstumsmarkt Cybersecurity-OutsourcingStefanini will sein Angebot an Cybersecurity-Dienstleistungen weltweit ausbauen,wodurch der Anteil am Gesamtumsatz in den nächsten zwei Jahren deutlich erhöhtwerden soll. Stefanini ist seit mehr als 33 Jahren in 41 Ländern rund um denGlobus als Anbieter von IT-Dienstleistungen tätig und trat 2016 in denCybersecurity-Markt ein, als es ein Joint Venture mit dem israelischenUnternehmen Rafael Advanced Defense Systems startete. Das Unternehmen nutzt dieTechnologie von Rafael, welche für Cybersicherheit auf militärischem Niveauentwickelt wurde, in Kombination mit seinen eigenen globalen Vertriebskanälen.Die Managed-Security-Services von Stefanini Rafael Segurança e Defesa sind seitder Bekanntgabe des Joint Ventures in Brasilien schnell gewachsen. DasUnternehmen hat inzwischen auch ein weiteres SOC in Lateinamerika eröffnet.EMEA-Region: Wachstum durch Übernahmen und Joint Ventures"Während Unternehmen vor einigen Jahren noch viel für Cybersecurity-Produkteausgegeben haben, interessieren sie sich in letzter Zeit zunehmend fürausgelagerte Cybersecurity-Dienstleistungen, die von hochqualifizierten,spezialisierten Fachleuten durchgeführt werden. Wir beobachten, dass diePandemie die Bedeutung dieses Bereichs noch verstärkt hat", sagt Farlei Kothe,CEO Stefanini EMEA. "So haben einige Unternehmen trotz des wirtschaftlichenAbschwungs im letzten Jahr ihr Cybersecurity-Budget verdoppelt oder sogarverdreifacht, insbesondere aufgrund der zunehmenden Remote-Arbeit, die mithöheren Bedrohungen einhergeht."Stefanini begann 2010 mit der Vermarktung seines IT-Dienstleistungsportfolios inEuropa. Rumänien wurde dank des hohen Niveaus der technischen Ausbildung zumeuropäischen IT-Hub des Unternehmens. Stefanini beschäftigt rund 2.500