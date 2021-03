High Tide eröffnet neues Canna Cabana-Geschäftslokal im Stadtteil Montgomery in Calgary

Calgary, AB, 4. März 2021 – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HITI) (OTCQB: HITIF) (FWB:2LY), ein in Alberta ansässiges und auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von Verbraucherartikeln erweitert hat, hat heute bekannt geben, dass das Canna Cabana-Geschäftslokal in der 4600 Bowness Road NW, im Stadtteil Montgomery von Calgary, morgen mit dem Verkauf von Cannabisprodukten zu Genusszwecken für Erwachsene beginnen wird. Die Neueröffnung ist High Tides 73. Markengeschäftsstandort in Kanada, an dem Cannabisprodukte zu Genusszwecken sowie das entsprechende Zubehör erhältlich sind.

„Die Bautätigkeiten haben in Ontario aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen stark nachgelassen, weshalb wir Maßnahmen ergriffen haben, um uns vorübergehend verstärkt um die Eröffnung neuer Standorte in anderen Provinzen zu bemühen, bis die Einschränkungen in Ontario gelockert werden“, sagt Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. „Wie alle Läden unter dem Dach von High Tide wird auch dieser neue Standort unserem exklusiven Ansatz eines ‚One-Stop-Shops‘ gerecht. Hier können die Konsumenten ihren gesamten Bedarf an Cannabis und dem entsprechenden Zubehör unter einem Dach decken“, fügt Herr Grover hinzu.

Das neue Ladengeschäft im Stadtteil Montgomery, das nur zwei Kilometer vom Campus der University of Calgary entfernt liegt, ist Teil des strategischen Plans des Unternehmens, ein organisches Wachstum in Kanada zu fördern und zugleich Akquisitionsmöglichkeiten zu verfolgen, die eine unmittelbare Wertschöpfung für die Aktionäre zur Folge haben. Diese Strategie kann angesichts der Kapitalspritze von 23 Millionen Dollar, die High Tide nun durch den kürzlichen Abschluss seiner überzeichneten „Bought Deal“-Aktienfinanzierung zur Verfügung steht, forciert werden.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt 73 Markenstandorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, KushBar, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. Derzeit werden zusätzliche Standorte im ganzen Land entwickelt. High Tide beliefert Verbraucher seit über einem Jahrzehnt durch seine zahlreichen Konsumzubehör-Unternehmen, einschließlich der E-Commerce-Plattformen Grasscity.com und CBDcity.com, und seine Vertriebsabteilung Valiant Distribution, einschließlich des lizenzierten Unterhaltungsmarkenherstellers Famous Brandz. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Aphria Inc. (TSX: APHA) (NYSE: APHA) und Aurora Cannabis Inc. (NYSE: ACB) (TSX: ACB).