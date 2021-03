Fiat-Chrysler im Diesel-Abgasskandal erstmals verurteilt / Landgericht Koblenz fällt Versäumnisurteil / Dr. Stoll & Sauer rät Verbrauchern zum schnellen Klagen

Lahr (ots) - Im Diesel-Abgasskandal ist Fiat Chrysler Automobiles (FCA, jetzt

Stellantis) erstmals verurteilt worden. Das Landgericht Koblenz entschied am 1.

März 2021, dass FCA wegen vorsätzlicher und sittenwidriger Schädigung nach §826

BGB dem Kläger eines Wohnmobils Schadensersatz zu bezahlen hat (Az. 12 O

316/20). FCA muss dem Kläger 52.484,12 Euro bezahlen. Der Verbraucher muss sich

eine Nutzungsentschädigung anrechnen lassen. Da FCA sich zur Klage und den

Vorwürfen nicht geäußert hatte, fällte das Gericht ein Versäumnisurteil.



Die Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH wertet das Urteil als

verbraucherfreundlichen Meilenstein in der juristischen Aufarbeitung des

Abgasskandals. Der Skandal ist für Dr. Stoll & Sauer mit dem bei VW

vergleichbar. Kanzlei rät betroffenen Verbrauchern zu einer anwaltlichen

Beratung in ihrem kostenlosen Online-Check

(https://www.dieselskandal-anwalt.de/klageweg-pruefen) . Die Kanzlei gehört zu

den führenden im Diesel-Abgasskandal.









Die juristische Aufarbeitung des Diesel-Abgasskandals bei FCA schreitet voran.

Ein erstes Verfahren der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer befindet sich bereits in der

Berufung am Oberlandesgericht Karlsruhe. Das Landgericht Koblenz hat jetzt FCA

erstmals verurteilt. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer fasst das Urteil kurz

zusammen:



- Der Kläger kaufte am 23. Mai 2017 ein Wohnmobil des Herstellers Roller Team.

Das Modell Zefiro 266TL ist mit einem für das Basisfahrzeug Fiat Ducato

typischen 2,3-Liter-Motor mit 150 PS der Euronorm 6 ausgestattet.

- Der Motor ist so konstruiert worden, dass die gesetzlich vorgeschriebene

Abgasnachbehandlung ca. 22 Minuten nach jedem Motorstart deaktiviert wird. Da

der Testlauf auf einem Abgasprüfstand nur ca. 20 Minuten andauert, führt die

Deaktivierung der Abgasnachbehandlung dazu, dass in der Prüfungssituation der

Anschein vermittelt wird, das Fahrzeug würde den für Fahrzeuge der

Euro-6-Klasse gesetzlich vorgeschriebenen Mindestgrenzwerten für NOx-Mengen

(80mg/km) genügen. Tatsächlich beträgt das reale Abgas-Emissionsverhalten

insgesamt das 9- bis 15-Fache und übersteigt somit beträchtlich die

Grenzwerte, die bei 80 Milligramm pro Kilometer liegen.

- Das Gericht folgte dem Antrag des Klägers. Dem Verbraucher steht gegen FCA ein

Anspruch auf Schadensersatz gemäß § 826 BGB zu. FCA hat gegen die guten Sitten

verstoßen und dem Verbraucher vorsätzlich Schaden zugefügt. FCA ist zur

Zahlung von Schadensersatz verpflichtet.

- FCA muss 52.484,12 Euro nebst Zinsen seit Rechtshängigkeit bezahlen. Im Seite 2 ► Seite 1 von 3



