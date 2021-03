Hamburg (ots) - Bei gleichem Beruf, gleicher Position sowie gleicher Arbeit und

trotz identischer Berufserfahrung und Ausbildung verdienen Frauen rund 5 Prozent

weniger als ihre männlichen Kollegen. Auch in systemrelevanten Branchen wie dem

Lebensmitteleinzelhandel (12 Prozent) ist der Gender-Pay-Gap besonders groß. In

der Pflege beträgt die Lücke 4 Prozent. Zum Equal Pay Day 2021 haben GEHALT.de

und die comdirect-Initiative finanz-heldinnen eine Studie zur Lohnlücke in

Deutschland veröffentlicht. Auf Basis von 143.975 Datensätzen wurden die

bereinigten Gender-Pay-Gaps nach Branchen, Berufsgruppen und Regionen

untersucht.



Über alle Branchen, Positionen und Berufe hinweg verdienen Frauen in Deutschland

rund 37.000 Euro und Männer rund 47.600 Euro im Jahr. Somit beträgt die

unbereinigte Entgeltlücke rund 22,2 Prozent zu Gunsten der Männer. Vergleichen

die Analyst*innen ausschließlich Einkommen von Frauen und Männern, die unter den

gleichen Voraussetzungen arbeiten, beträgt die Lücke noch immer 5,1 Prozent

(bereinigte Entgeltlücke). Unter Führungskräften ist diese mit 7,0 Prozent

größer als unter Fachkräften (5,2 Prozent).





Weiblich, systemrelevant und unterbezahlt - der Gender-Pay-Gap imBranchenvergleichIm Branchenvergleich unter Fachkräften sticht vor allem der Einzelhandel mithohen Gender-Pay-Gaps hervor. In Supermärkten verdienen Arbeitnehmerinnen rund12 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen - obwohl sie die gleiche Arbeitleisten. Im Einzelhandel für Bau und Einrichtung (10,4 Prozent) und in derVersicherungsbranche (10,1 Prozent) sind die Unterschiede ebenfalls groß. Amniedrigsten ist die bereinigte Lücke in der Biotechnologie (0,8 Prozent), dieaktuell auch die lukrativste Branche in Deutschland ist.Hoher Frauenanteil und Ausnahmezustand durch Corona in der PflegePflegekräfte sind während der Pandemie aufgrund längerer Arbeitszeiten undstrenger Hygienemaßnahmen einer besonders großen Belastung ausgesetzt. Zudemsind in diesem Bereich vor allem Frauen beschäftigt - die trotz gleicherLeistung 4,2 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen verdienen. InKrankenhäusern sind es sogar 8,3 Prozent weniger. In lukrativen Branchen wie derAutomobilindustrie oder im Bankwesen erreichen die bereinigten Entgeltlückenfast 8 Prozent. Im Kulturbereich ist der Wert mit 2,4 Prozent im Vergleichniedrig.Gender-Pay-Gap in ausgewählten BerufenZusätzlich haben die Analyst*innen die Lohnlücken exemplarisch anhandausgewählter Berufsgruppen untersucht. So verdienen Journalistinnen trotzgleicher Arbeit rund drei Prozent weniger als ihre Kollegen. Deutlich höher istdie Differenz unter Fachärzt*innen, die ebenfalls im systemrelevanten