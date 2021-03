Hamburg (ots) - Der Trend zu einem nachhaltigeren Konsumverhalten schlägt immer

stärker auch bei Finanzentscheidungen durch. Das aktuelle Haspa-Trendbarometer,

eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Hamburger Sparkasse, zeigt, dass in

Hamburg bereits jeder Dritte nachhaltige Finanzprodukte nutzt oder nutzen will.

Im Fokus stehen dabei Geldanlagen, die gezielt in nachhaltig ausgerichtete

Unternehmen und Branchen investieren. Die Haspa hat ihr Angebot an nachhaltigen

Investmentfonds deutlich ausgebaut. Aktuell fließt fast jeder zweite Euro in

nachhaltige Anlageprodukte - Tendenz steigend.



