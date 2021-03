Deutschland verliert auf dem weltweiten Arbeitsmarkt an Beliebtheit

München/Düsseldorf (ots) -



- In Europa verteidigt Deutschland seine Spitzenposition als attraktivstes Land

unter internationalen Arbeitskräften

- Coronavirus-Pandemie verstärkt Trend: Immer weniger Menschen wollen im Ausland

arbeiten

- Kanada verdrängt USA von der Spitze des Ländervergleichs - Australien und

asiatische Staaten gewinnen



Deutschland hat als Arbeitgeberdestination im internationalen Vergleich an

Beliebtheit verloren, bleibt aber das angesehenste Land Europas. Das zeigt die

Studie Decoding Global Talent der Managementberatung Boston Consulting Group

(BCG), der Online-Jobplattform StepStone und The Network, für die 208.000

Arbeitnehmer aus 190 Ländern befragt wurden. Die Bundesrepublik erreichte in der

jüngsten Erhebung Platz vier und verlor damit zwei Ränge im Vergleich zur

Vorgängerstudie 2018.







belegt, sind wir immer noch die Nummer eins unter den nicht-englischsprachigen

Ländern. Das zeigt, dass der deutsche Arbeitsmarkt international noch immer eine

sehr hohe Anziehungskraft hat. Diese sollte die deutsche Wirtschaft für sich

nutzen", sagt Dr. Sebastian Dettmers, CEO von StepStone. "Um den

Fachkräftemangel zu bewältigen, braucht es Zuwanderung aus anderen Ländern.

Deutsche Unternehmen, die gestärkt aus der Krise hervorgehen wollen, sollten die

Attraktivität des Standorts als Vorteil begreifen und auch verstärkt im Ausland

nach Talenten suchen", sagt Rainer Strack, Senior Partner bei BCG und Co-Autor

der Studie.



Internationale Mobilität nimmt ab



Immer weniger Arbeitnehmer sind dazu bereit, außerhalb ihres Heimatlands zu

arbeiten. Die weltweite Coronavirus-Pandemie hat diesen Trend verstärkt: 2018

hatten noch 57 Prozent der Befragten angegeben, für den Job ins Ausland gehen zu

wollen, mittlerweile sind dazu nur noch knapp 50 Prozent der Arbeitnehmer

bereit. 2014 waren es 64 Prozent, der Zeitraum zwischen den ersten beiden

Erhebungen betrug jedoch vier Jahre. In Deutschland möchten sogar nur 45 Prozent

der Arbeitnehmer im Ausland arbeiten - gegenüber der vorherigen Erhebung sank

die Bereitschaft um zehn Prozentpunkte. Die beliebtesten Zielländer der

Deutschen sind die Schweiz, Österreich, USA und Kanada. In den Top 10 der

bevorzugten Länder sind fünf direkte Nachbarländer.



Besonders attraktiv ist der Standort Deutschland für Österreich, Osteuropa und

die Türkei. Fernere Länder wie Iran, Marokko, Tunesien, Mexiko und Ghana sind

nicht mehr unter den Top 10. "Die Attraktivität auf dem internationalen

nicht mehr unter den Top 10. "Die Attraktivität auf dem internationalen
Arbeitsmarkt regionalisiert sich - ein Trend, der sich vor allem durch Corona



